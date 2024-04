Jrue Holiday, débarqué à Boston dans les suites du transfert pour Damian Lillard, s’est entendu avec son front-office pour prolonger son contrat. L’ancien bras droit de Giannis Antetokounmpo est désormais lié à la maison verte jusqu’en 2027-28.

Jrue Holiday aurait pu déclencher sa player option pour la saison prochaine et toucher la coquette somme de 39 millions de dollars. Mais dans un effectif plus que bien garni, ce n’est pas du luxe pour les Celtics que d’avoir trouvé un accord avec son numéro 4 au sujet d’une prolongation.

Selon les informations rapportées par Adrian Wojnarowski, le meneur de jeu est lié avec les verts quatre années supplémentaires, à un tarif de 135 millions de dollars – environ 33,5 millions par an. En vertu de l’augmentation du salary cap, mais aussi de l’âge de Jrue Holiday – 37 ans à la fin de son nouveau contrat – le compromis semble intéressant.

ESPN story on Jrue Holiday agreeing on a four-year, $135M extension with the Boston Celtics https://t.co/aa8iiTQNwO

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 10, 2024

Cette saison, Holiday était le joueur le mieux payé à Boston, devant Kristaps Porzingis. Auteur de 12 points par match avec une excellente adresse derrière l’arc (43,1%), il apporte l’expérience et surtout la défense qui contribue à la domination verte sur la ligue.

Mais alors que le gigantesque nouveau contrat de Jaylen Brown débute l’été prochain (49,7 millions la première saison), le service compta des Celtics risque d’apprécier les deals du genre. D’autant que Derrick White entrera dans sa dernière année contractuelle, et que Tatum sera sans doute éligible au supermax l’année suivante. Il y a donc du pain sur la planche et un beau puzzle financier à élaborer pour garder tout le monde.

L’expérience a un prix en NBA, et la prolongation de Giroud Vacance est précieuse. Les billets verts coulent à flot, mais c’est une condition nécessaire pour que les maillots verts roulent sur la NBA.

Source texte : ESPN