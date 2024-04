C’était plus ou moins attendu, c’est désormais officiel. Pour le NBA Paris Game 2025, Victor Wembanyama et les Spurs seront bien dans la capitale, et affronteront les Indiana Pacers de Tyrese Haliburton à deux reprises.

23 et 25 janvier 2025. Notez bien ces dates dans votre agenda.

Comme l’annonce la NBA, les Spurs et les Pacers s’affronteront à deux reprises dans le cadre du Paris Game de la saison prochaine. Deux matchs de suite à l’Accor Arena, c’est un de plus que lors des précédentes éditions. Et surtout il y aura Victor Wembanyama !

🇫🇷 Paris, on revient !! … Et pour 𝐃𝐄𝐔𝐗 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐒 🤩

Spurs 🆚 Pacers. Les 23 et 25 janvier 2025#NBAParis Games 2025 présentés par @tissot

🎟️ Restez connectés via https://t.co/xoYOJG7vf2 pic.twitter.com/AFiSYUh6X8

— NBA France (@NBAFRANCE) April 29, 2024

Outre la présence de Wemby, qui sera évidemment l’attraction numéro 1 de ce NBA Paris Game 2025, la venue des Pacers est bien kiffante aussi. Indiana est en route pour aller en demi-finale de Conférence Est cette année, et débarquera avec du joueur calibre All-Star en Tyrese Haliburton et Pascal Siakam.

Les infos concernant la billetterie seront communiquées à une date ultérieure, sur le site de la NBA.

Source texte : NBA France