Et ça fait deux ! Stephen Curry a remporté hier son second trophée Magic Johnson, récompensant les joueurs qui se sont illustrés “via la coopération dont ils ont fait preuve pour entretenir des relations avec les fans et les médias, tout en excellant sur le terrain”. Steph avait déjà remporté le trophée en 2016.

Ce sont plus de 200 écrivains, journalistes et éditeurs de la PBWA, la Professional Basketball Writers Association qui ont votés pour élire Steph Curry devant Rudy Gobert, Bam Adebayo, DeMar DeRozan et Tyrese Haliburton, les autres finalistes pour cette récompense. C’est donc cette même PBWA qui a annoncé que le numéro 30 des Warriors remportait le Magic Johnson Award cette année (à ne pas confondre avec le trophée de MVP des Finales de la Conférence Ouest qui porte également ce nom). Le Steph devient donc l’athlète le plus titré de cette récompense, rejoignant Shane Battier (2007, 2013) et Damian Lillard (2017, 2020) parmi ceux qui ont remporté ce trophée à deux reprises. Une conclusion sympa pour celui qui a déjà été élu titulaire du All-Star Game et Clutch Player of the Year cette saison, même s’il aurait sans doute préféré… aller en Playoffs.

Congratulations to Stephen Curry on being named the recipient of the Magic Johnson Award for the second time 🙌

The award, which is given by the Professional Basketball Writers Association, gives honor to an NBA player who displays excellence on the hardcourt and in his…

Un petit trophée personnel supplémentaire pour Stephen Curry, ça ne fait jamais de mal. Du haut de ses 36 ans, Stephen Curry a à peu près tout gagné quand il s’agit de l’individuel, et ce qui est bien quand on a la carrière du Chef, c’est qu’on commence à avoir pas mal de ces récompenses en double. C’est que ça doit commencer à prendre de la place sur l’armoire à trophées ces conneries.