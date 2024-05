On y est ! Aujourd’hui l’Équipe de France de basket 3×3 débute son TQO, à Debrecen, en Hongrie. La dernière chance pour les Bleus du 3×3 de se qualifier pour les Jeux, et ça passe donc par deux victoires dès aujourd’hui, pour se lancer.

La France a perdu l’Euro 2016 face au Portugal, il n’y a jamais de promo sur le Comté 20 mois et l’Équipe de France de 3×3 n’est pas qualifiées directement pour les Jeux Olympiques de 2024. Voilà les trois choses qui nous révoltent le plus, mais que voulez-vous il faudra s’y faire. Pas de problème, que des solutions, la France a depuis été championne du monde en 2018, on achète quand même du Comté mais moins, et les Bleus du 3×3 ont l’occasion ce week-end de se qualifier pour Paris 2024 par leurs propres moyens !

Franck Seguela, Jules Rambaut, Thimote Vergiat et Raphael Wilson, voici les quatre joueurs qui tenteront de qualifier la France. L’Égypte (à 15h15), l’Espagne (17h05), puis le Canada samedi, voici les trois équipes qu’il faudra battre en poules avant de jouer un quart de finale puis une demi-finale qualificative pour les Jeux (les trois meilleures équipes de ce TQO récupèrent les trois dernières places disponibles).

L’Égypte avait été négociée sans trop de problèmes lors du dernier TQO disputé par les Bleus, les Espagnols on connait alors merci de les pulvériser comme de vulgaires moustagas du mois d’août, et le Canada devra être pris très au sérieux. Les Bleus sont tête de série n°2 de ce TQO mais chaque match sera une guerre. Une guerre à suivre sur la Chaine l’Equipe, dès cet apres-midi donc. Allez les gars, un dernier gros effort, et on se retrouve à Paris, avec tous les autres.