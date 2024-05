Ce soir à 17h15, on saura quels seront les douze joueurs et les douze joueuses qui auront comme mission délicate et très honorifique de représenter la France lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. La pression monte !

L’évènement d’une vie. Pour un sportif, jouer pour son pays représente le sommet. Jouer pour son pays aux Jeux Olympiques ? Le rêve. Jouer pour son pays lors de Jeux Olympiques à domicile ? Difficile de trouver les mots. Ce soir à 17h15, les sélectionneurs des deux Équipes de France (masculine et féminine), Vincent Collet et Jean-Aimé Toupane, signifieront donc à douze hommes et douze femmes qu’ils sont les élus. Ils signifieront également à des dizaines d’autres qu’ils ne le sont pas, autre sujet, mais les voies de l’Olympe sont quasi impénétrables et il faut s’y faire. On avait donné notre avis il y a quelques semaines sur les 12 potentiels de Collet, on vous laisse en prendre connaissance juste ici, et ce soir on aura en tout cas tout ce qu’il faut pour se projeter sur la compétition.

A noter que le père Vincent donnera une liste élargie, probablement 12 + quelques “suppléants”, peut-être d’ailleurs que l’ami Jean-Aimé en fera de même, mais dans quelques heures de l’eau aura été mise dans notre moulin et on en aura pas mal, de choses à raconter. Quels collègues de raquette pour Victor Wembanyama ? Qui seront les petits nouveaux ? Et d’ailleurs… y’en aura-t-il ? Rendez-vous à 17h15, nous on y sera et on tentera de vous raconter tout ça en live sur nos réseaux. Le. Suspense. Est. A. Son. Comble.