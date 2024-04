Pelicans – Thunder, la preview du Game 4 : au tour d’OKC de passer le balai ?

Menés 3-0, les Pelicans doivent s’imposer ce soir sur leur terrain (à partir de 2h30), s’ils veulent rester en vie dans ces Playoffs 2024. OKC, qui reste sur deux victoires autoritaires, ne l’entend pas de cette oreille.

Le contexte :

Tout juste victorieux du trophée de Coach de l’année, Mark Daigneault voit les bonnes nouvelles s’enchainer. Non seulement OKC n’est qu’à une victoire du second tour mais en plus Clippers et Mavs se fatiguent de l’autre côté dans une série qui pourrait finir en 7. Si le Thunder termine le taf ce soir, les copains de Shai Gilgeous-Alexander pourront passer toute la semaine à souffler avant de jouer leur prochain adversaire. Encore faut-il aller gagner à New Orleans cette nuit bien sûr.

Le joueur à suivre : Lu Dort

On parle souvent des dingueries de Shai, de la montée en puissance de Jalen Williams ou du précoce et déjà si complet Chet Holmgren mais on oublie trop souvent de mentionner l’apport d’un Luguentz Dort dans les résultats du Thunder. Chien de garde attitré de la défense d’OKC dans le périmètre, petit écolier de Lu nous fait une véritable masterclass défensive dans cette série. Brandon Ingram se fait aspirer son âme tous les soirs. Les chiffres de l’ailier All-Star se passent de commentaires : 16 points, 5 rebonds, à 41% au shoot et surtout 7 ballons perdus par match ! Pour quelqu’un qui tournait à quasiment 21 points de moyenne en régulière, il y a un gap et on sait à qui on le doit.

La grosse question : Sans Zion Williamson, point de miracle pour les Pelicans ?

Depuis le début de la série, les Pelicans font avec les moyens du bord mais l’ombre de Thanos plane au-dessus de cette série. Zion Williamson était le joueur idéal pour gêner le Thunder, quelqu’un qui apporterait une grosse présence physique à l’intérieur. Un gabarit trop puissant pour Chet Holmgren malgré ses bras tentaculaires. Oui mais voilà, Zion ne sera pas en tenue ce soir non plus et il faudra faire avec les moyens du bord. L’attaque de NOLA a été particulièrement catastrophique et la paire C.J. McCollum – Brandon Ingram a été incapable de prendre le lead. Les deux joueurs cumulent plus de 11 pertes de balle par match depuis le début de la série, avec des pourcentages au tir très insuffisants (en particulier pour C.J.).

Le facteur X : l’adresse à 3-points de NOLA et ses leaders

On l’a dit plus haut, les Pels n’iront nulle part si les cadres ne se bougent pas un peu plus. Offensivement, NOLA doit aussi retrouver la mire avec une adresse cataclysmique de loin qui ferait presque rougir Orlando. Avec 28% de loin, la franchise du Bayou dévisse totalement, à commencer par C.J. McCollum et ses 23% du parking. Le meneur est censé être un cadre du groupe et il fait plutôt office de point faible en ce moment, surtout qu’il ne peut pas vraiment compenser en défense. Hormis Trey Murphy, les shooteurs de NOLA sont en perdition face à la défense solide du Thunder. Il faudra remédier à ça pour espérer sauver l’honneur cette nuit.