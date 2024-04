Victorieux sur le fil lors du Game 1, le Thunder s’est fait une belle frayeur. La bande à Shai Gilgeous-Alexander devra confirmer dès ce soir (3h30) pour éviter de se déplacer en Louisiane avec une épine dans le pied.

Il n’aura manqué qu’un shoot à NOLA pour prendre le lead dans cette série, un tir raté par C.J. McCollum en toute fin de match. Voilà à quoi se résume le gap entre le Thunder et les Pelicans sur ce Game 1. Autant dire qu’OKC n’a pas vraiment de marge de manœuvre malgré son statut de favori dans cette série.

Malgré l’absence de Zion Williamson, les Pelicans ont prouvé qu’ils pouvaient tenir la distance, avec notamment un Trey Murphy en confiance au shoot pour faire oublier la triste soirée de Brandon Ingram (5/17), totalement éteint par Lu Dort. À l’intérieur, la puissance de Jonas Valanciunas a fait des dégâts et offert de nombreuses secondes chances à NOLA (9 rebonds offensifs pour le Lituanien). Avec un peu plus de réussite chez les leaders (McCollum a shooté à 9/22), New Orleans a clairement un coup à jouer dans cette série, d’autant qu’ils ont l’avantage de l’expérience face à une équipe d’OKC qui n’a que peu de vécu en postseason.

Avant ce Game 2, Willie Green a notamment expliqué qu’il faisait confiance à Brandon Ingram pour améliorer les choses mais il attend plus d’agressivité de la part de son ailier.

“Il ne s’agit pas de savoir ce que nous devons faire pour libérer Ingram. Il s’agit des Playoffs. Il faut qu’il continue à jouer malgré ça, faire preuve d’esprit de compétition, qu’il aille un peu plus sur la ligne des lancers francs…. Continuer à jouer avec force”.

Le duel entre Dort et Ingram sera assurément l’un des facteurs X de ce Game 2 et de cette série en général. Le Thunder a réalisé un super boulot défensif pour limiter les meilleurs scoreurs adverses. Cason Wallace avait notamment été brillant sur la dernière possession pour compliquer la position de shoot de McCollum. Mark Daigneault avait d’ailleurs félicité son rookie pour ses efforts dans sa moitié de terrain.

Comme on a pu le voir cette nuit pour Dallas et Indiana, une série peut vite tourner et NOLA réaliserait un gros coup en allant prendre un match dans l’Oklahoma avant de rentrer à la maison. De quoi potentiellement gagner un peu de temps avant de récupérer un Thanos déchaîné ?