Zion Williamson optimiste quant à un retour en Playoffs

Blessé aux ischio-jambiers lors du match de Play-In face aux Lakers, Zion Williamson espère toujours revenir en cours de série face au Thunder.

Zion Williamson était diagnostiqué pour deux semaines minimum loin des terrains. Autant dire entre le Game 5 et Game 6 de la série face à OKC si celle-ci dure aussi longtemps. Pourtant, le joueur semble optimiste à l’idée de revenir durant ces Playoffs. C’est ce qu’il a déclaré à Andrew Lopez d’ESPN en marge du second match entre New Orleans et Oklahoma City.

Zion Williamson just spoke to media in OKC.

He said he’s attacking his rehab and said it’s a “realistic” chance he returns in postseason.

Said this hamstring injury isn’t as bad as the one he suffered last year.

Called the injury and timing bittersweet.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) April 23, 2024

“C’est tout à fait réaliste. C’est tout à fait réaliste. Il faut que je passe les tests.. mais j’espère que je serai bientôt sur le terrain.”

Il s’agit d’être prudent puisqu’une blessure à l’ischio n’est pas quelque chose à sous-estimer. Il ne faudrait pas revenir trop vite et faire une rechute. Les Pelicans ont prouvé lors du Game 1 face au Thunder qu’ils pouvaient se montrer très dangereux même sans leur char d’assaut en tenue. NOLA et OKC disputent ce soir la seconde manche de la série, avec Zion Williamson en civil.. au moins pour le moment.

Source texte : ESPN