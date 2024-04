Encore une fois précieux dans la victoire des Wolves face aux Suns, Rudy Gobert confirme son bon début de Playoffs. Son équipe de Minnesota mène désormais 2-0 dans la série face à Phoenix.

Après un gros double-double lors du premier match, Rudy Gobert n’a pas remis ça puisqu’il s’est arrêté à “seulement” 18 points et 9 rebonds (mais aussi 3 interceptions). Plus que les stats, le Français a été encore une fois au four et au moulin. Défensivement déjà, où il reste le pilier des Wolves et le dernier rempart de Chris Finch. Phoenix a tenté plusieurs fois de jouer la mismatch mais Rudy a très bien géré les switchs. En attaque, toujours des bons écrans pour libérer les copains. Le pick and roll avec Mike Conley, c’est désormais un classique dans la région des lacs. De quoi aller chercher une belle efficacité avec un 6/8 bien propre, sans oublier son sang-froid sur la ligne des lancers avec un quasi perfect (6/7). Du très bon Rudy Gobert !