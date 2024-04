Chris Fleming et Maurice Cheeks, deux des assistants principaux de Billy Donovan quittent le coaching-staff de Chicago pendant que John Bryant gagne en responsabilités. Le changement à Chicago, commence par le banc de touche.

Arturas Karnisovas a déclaré il y a quelques jours vouloir du mouvement du côté des Bulls cet été et c’est le coaching staff qui est le premier à évoluer. Deux des assistants de Billy Donovan, Chris Fleming et Maurice Cheeks vont quitter le banc de touche de Chicago la saison prochaine tandis que John Bryant deviendra le bras droit de l’ancien entraîneur du Oklahoma City Thunder. Des informations révélées par Shams Charania, journaliste à The Athletic.

Bulls assistant coach John Bryant is expected to move to the front of the bench next season on Donovan’s staff, sources said. Bryant has been a rising NBA and G League assistant over the last 14 years, from G League stops to coaching under Donovan, Doc Rivers and Brett Brown. https://t.co/PIBCK9h9fd

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 23, 2024

Chris Fleming était un membre du coaching-staff depuis 2019 tandis que Maurice Cheeks l’avait rejoint un an plus tard.

Si ces scoops ne nous font pas tomber de nos chaises, ils laissent à penser que Billy Donovan conservera sa place sur le banc de Chicago la saison prochaine alors que, ces dernières semaines, certaines rumeurs l’envoyaient à Kentucky pour reprendre le flambeau après John Calipari.

Si le grand chamboulement annoncé du côté des Bulls ne passe ni par le départ de DeMar DeRozan (puisqu’il aurait reçu une offre de 80 millions de dollars sur deux ans), ni par celui de Billy Donovan, on se demande bien ce qu’il s’apprête à se passer dans l’Illinois. Réponse dans les prochaines semaines.

Source texte : Shams Charania