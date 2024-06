La NBA est en deuil en ce dimanche 9 juin 2024 avec le décès de Chet Walker. L’ancien ailier passé par les Sixers et les Bulls s’est éteint à l’âge de 84 ans.

Il y a seulement quelques mois, Chet Walker avait été intégré au Ring of Honor des Chicago Bulls dans une soirée controversée. Celui qui fut introduit au Hall of Fame en 2012 ne pourra malheureusement pas profiter de cet honneur bien longtemps puisqu’ESPN nous apprend son décès ces dernières heures.

Naismith Basketball Hall of Fame forward Chet Walker — a seven-time All-Star and a member of the Chicago Bulls Ring of Honor — has passed away at 84, per @TheNBPA. Walker won an NBA championship with Philadelphia in 1967 and was a two-time All-American at Bradley. pic.twitter.com/sv1ct73YAK

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 9, 2024

Chet Walker aura connu ses heures de gloire en NBA entre les années 60 et 70. Champion NBA avec la fameuse équipe des Sixers de 1967 aux côtés de Wilt Chamberlain et Hal Greer (68 matchs remportés cette saison-là), Walker avait ensuite pris la direction de Chicago où il avait continué de briller, finissant sa carrière avec sept sélections au All-Star Game. Machine à scorer et quasiment jamais blessé, Chet Walker faisait partie de ces joueurs en acier trempé, comptant plus de 1000 matchs en NBA en seulement 13 saisons. Avec plus de 18 000 points inscrits en NBA, il figure encore à ce jour dans le Top 100 des meilleurs scoreurs all-time de la Ligue.

Source texte : ESPN