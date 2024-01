Bulls : l’équipe de 1996 honorée, les sifflets pour Jerry Krause gâchent la fête

Les Bulls ont inauguré leur Ring of Honor cette nuit en introduisant toute l’équipe championne de 1996 en tant que premiers membres. La cérémonie a malheureusement été gâchée par les sifflets de certains fans au moment d’honorer l’ancien General Manager Jerry Krause, aujourd’hui décédé.

On peut dire sans trop de difficulté que les fans des Bulls ne vont certainement pas sortir grandis de cette première cérémonie du Ring of Honor. Au départ, une belle fête avec une grande partie de l’effectif de 1995-1996 présent, dont Steve Kerr qui coachait les Warriors cette nuit à Chicago. Si Phil Jackson était présent avec ses anciens protégés, trois visages et non des moindres étaient absents. Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman manquaient à l’appel. Les deux premiers ont envoyés des vidéos pour remercier la franchise de l’honneur fait. Rodman quant à lui, avait bien prévu de venir mais des problèmes de transports à cause de la météo l’ont empêché de rejoindre ses anciens coéquipiers à temps. Il a lui aussi fait parvenir un film pour partager son amour des Bulls et sa joie d’être intégré au Ring of Honor.

Si l’absence des trois leaders faisaient évidemment un peu tache, on ne pouvait que se satisfaire de voir tant de glorieux anciens de Chicago être célébrés comme il se doit. Et puis.. le moment est arrivé de féliciter Jerry Krause, l’ancien GM qui a construit (puis mis un terme à) la dynastie Bulls. Sauf qu’au moment d’entendre le nom du dirigeant, décédé en 2017, une partie du public a adressé des sifflets. De quoi faire pleurer la veuve de Krause, venue spécialement pour recevoir l’hommage due à son ancien mari.

Forcément, une telle image ne pouvait que gâcher la fête et les sifflets ont été condamnés à l’unisson par l’organisation, les joueurs de 1996 mais aussi plusieurs personnalités rattachés aux Bulls ou qui ont connu l’ancien GM. Petit florilège de réactions.

“Je ne l’ai pas entendu. J’étais dans les vestiaires, mais quelqu’un est venu m’en parler, et c’est honteux. C’est absolument honteux. Je n’arrive pas à y croire… Je suis dévasté pour Thelma et pour la famille Krause. Qu’est-ce qu’on peut bien penser ? Vous devez comprendre que lorsque vous entendez des huées, car ce n’est pas le cas de tous. Les fans qui ont hué savent qui ils sont, et pour moi, c’est absolument honteux, et je suis dévastée par cela.” – Steve Kerr “Ce que nous avons vu aujourd’hui lorsque le nom de Jerry Krause a été prononcé, et les gens qui ont hué Jerry Krause et sa veuve, qui acceptait cet honneur pour lui, c’est la pire chose que j’ai jamais vue dans ma vie. J’ai eu mal pour cette femme. Je l’ai vu pleurer. Et ceux qui l’ont huée dans cette salle devraient avoir honte. – Stacey King, commentateur des Bulls

La franchise a elle répondu par l’intermédiaire de son propriétaire, Michael Reinsdorf, via un communiqué. Celui-ci rappelle l’importance de Jerry Krause dans l’histoire de la franchise et ses succès et condamne les sifflets à son encontre.

Autant dire que la belle fête attendue n’a pas exactement fini comme on l’espérait, au grand malheur des principaux concernés..

