Officiel : Daniel Theis file à Chicago, les Bulls font le plein de taille, de castagne et de tatouages

A Chicago, on a décidé de tout changer au niveau des pivots de la franchise, après avoir récupéré Nikola Vucevic contre Wendell Carter Jr, envoyé Daniel Gafford à Washington, et avec Lauri Markkanen qui déserte toujours la raquette ça commençait un peu à être désert dans la peinture des Bulls. L’affront est désormais réparé, avec l’arrivée de Daniel Theis.

L’heure de l’avènement de Tacko Fall a enfin sonné ! Le grand tatoué des Celtics quitte donc le Massachusetts pour jouer les doublures de luxe de l’ancien pivot d’Orlando. Le Monténégrin apportera plutôt son toucher tandis que l’Allemand va quant à lui jouer des coudes et apporter son tempérament de bagarreur à des Bulls toujours en lice pour accrocher les Playoffs pour la première fois depuis des lustres. Mo Wagner, tout juste transféré des Wizards, fait le chemin inverse, vivement que les Bulls retirent son numéro pour l’ensemble de son œuvre dans cette franchise.

Les Bulls récupèrent : Daniel Theis

Les Celtics récupèrent : Mo Wagner

Une bien belle addition pour Chicago qui peut offrir un rôle plus adapté à Daniel Theis, lui qui était un peu titulaire par défaut du côté de Boston, et qui va pouvoir sortir du banc avec moins de pression et apporter dans un registre clairement différent de celui de Nikola Vucevic. Dans cet échange 100% allemand, Mo Wagner va également pouvoir aller garnir la raquette des Celtics, toujours en difficulté avec un Tristan Thompson carrément en galère et un Theis un peu « léger » jusque-là, même s’il faisait ce qu’il pouvait.

L’intersaison des Celtics n’est probablement pas finie, eux qui, après avoir chopé Evan Fournier à Orlando, vont probablement tenter un petit truc sur le marché des agents-libres en voyant les joueurs coupés. A Chicago, ça continue de bien bosser en plus de l’acquisition de Nikola Vucevic (décidément Orlando…), alors attention aux Bulls dans la course aux Playoffs les amis, surtout à l’Est où il suffit presque de se pointer aux matchs pour y assurer sa place.