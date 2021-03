Officiel : JJ Redick rejoint Luka Doncic et ses caviars à Dallas, on en connait un qui va bien s’empiffrer

On attendait plutôt un buyout pour lui, mais c’est finalement via un trade que JJ Redick quitte les Pelicans, direction Dallas pour le canardeur en chef qui va complètement se régaler avec Luka Doncic à la baguette pour lui verser une quantité astronomique de passes décisives dans l’entonnoir.

Les Nets se frottaient déjà les mains de pouvoir le récupérer à moindre frais en tant que joueur fraîchement coupé, mais c’est finalement dans le Texas, chez les Mavs, que Jean Jacques Redick va donc poser ses valises, emmenant avec lui Nicolo Melli. Les deux joueurs ont bien prévu de manger Gucci avec le meneur slovène qui saura trouver les shoots ouverts, et en contrepartie Dallas envoie la brute épaisse James Johnson et le discret Wes Iwundu en Louisiane qui vont découvrir Lonzo Ball à la mène, pas tout à fait naze, mais clairement pas le même level on ne va pas se mentir.

Une belle addition pour Dallas qui entend bien ancrer sa place en Playoffs pour une deuxième saison consécutive malgré un départ poussif en début de saison. A la Nouvelle Orléans, difficile de voir une réelle perspective à ce move, tant l’équipe paraît à peine assez forte pour atteindre les Playoffs dans la très relevée Conférence Ouest, et à peine assez nulle pour tanker correctement pour Cade Cunningham ou Evan Mobley. En tout cas, ce qu’il faut retenir, c’est que les Mavs chopent du shoot, et les Pelicans chopent de la dureté et de la castagne.

Mark Cuban fait tout pour contenter son Luka Doncic et ce move va clairement dans ce sens, reste à voir les trajectoires de ces deux équipes après ce trade, qui n’a finalement pas vu de troisième franchise participer même si les Spurs avec Trey Lyles ont été évoqués.

Sources: Dallas sent James Johnson, Wes Iwundu and a second-round pick to New Orleans to acquire JJ Redick and Nicolo Melli.

Mavericks acquiring two shooters to bolster their depth. Pelicans receive a gritty veteran forward in Johnson, young player and draft asset. https://t.co/WaVX3BKh6T

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021