Officiel : Marquese Chriss change d’infirmerie et rejoint les injury reports des Spurs, troll de qualité à San Antonio

On a beau les connaître par coeur, on pouvait quand même s’attendre à quelques mouvements de la part des Spurs avant cette trade deadline 2021. Finalement, on peut dire que l’on avait raison, mais alors juste un tout petit peu, grâce à cet échange de dernière minute avec les Warriors leur permettant de récupérer un Marquese Chriss toujours blessé.

A San Antonio, tous les yeux étaient rivés vers les contrats expirants. Avec de nombreux vétérans devenant agents-libres à la fin de la saison, on imaginait R.C. Buford se mouiller un petit peu en se séparant de LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan, Rudy Gay ou encore Patty Mills contre des petites contreparties au lieu de les voir partir contre peanuts l’été prochain. Mais il faut croire que les bons résultats des disciples de Gregg Popovich, huitième à l’Ouest avec un bilan positif de 22 victoires pour 19 défaites, ont un peu refroidi la direction texane. San Antonio n’imagine pas vivre une deuxième saison consécutive sans Playoffs et n’a jamais été très actif à la deadline, on respecte la tradition et on se penchera sur le marché un peu plus tard. Les fans des Spurs ont vite déchanté en apercevant les détails du seul trade de leur franchise lors de cette soirée bien animée dans le reste de la Ligue.

The Golden Warriors are trading Marquese Chriss to the San Antonio Spurs for Cady Lalanne, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 25, 2021

D’abord, on est heureux d’apprendre que le cousin éloigné de Francis Lalanne a été drafté par les Spurs en fin de deuxième tour en 2015. Passé par la Chine, Porto Rico, l’Italie ou encore l’Espagne, le pivot Haïtien de 28 ans a donc mystérieusement attiré l’attention des Warriors au point de céder Marquese Chriss à San Antonio. Signé puis coupé puis re-signé par Golden State depuis son arrivée en Californie en 2019, le huitième choix de la Draft 2016 avait la cote dans le vestiaire mais une fracture du péroné dès le deuxième match de la saison l’a fait replonger. Annoncé out indéfiniment, les Texans espèrent sûrement le voir revenir avant le début des Playoffs mais rien n’est moins sûr. Le cas échéant, on pourra parler d’opération blanche pour les Spurs qui pensent peut-être déjà à la suite et veulent se mettre dans les meilleures dispositions pour le prolonger à la fin de la saison.

C’est un troll de qualité que viennent de nous offrir les Spurs avec ce trade insipide. Oui, San Antonio a été actif à la deadline. Non, ce n’était pas épique et ça ne redistribue absolument pas les cartes dans cette course pour le Top 8.

Source texte : Yahoo! Sports