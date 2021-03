Officiel, Brad Wanamaker arrive aux Hornets : Charlotte veut combler un vide, mais n’est pas LaMelo Ball qui veut

Entre les trades d’Oladipo, Vucevic, Fournier ou encore Rondo, il y a les petits deals qui ne font pas trop parler mais qui comptent aussi. Dernier en date : Brad Wanamaker quitte Golden State pour rejoindre Charlotte.

C’est pas le trade qui va faire lever les foules ou même faire causer les fans des frelons jusqu’au bout de la nuit mais il au moins le mérite d’exister : Brad Wanamaker fait ses valises pour quitter San Francisco, direction la Caroline du Nord et les Hornets. A l’heure actuelle, aucun joueur ou pick ne fait le chemin inverse, il pourrait donc s’agir d’un échange avec du cash.

The Hornets are acquiring Golden State's Brad Wanamaker, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 25, 2021

Lorsque les Warriors ont fait signer Brad Wanamaker cet automne, on se disait que c’était une signature plutôt bien sentie. Bon back-up à Boston derrière Kyrie Irving puis Kemba Walker, il pouvait faire le boulot pour relayer Steph Curry, apportant du shoot et un peu de défense aussi. Six mois plus tard, le résultat n’est pas très concluant et son départ n’est finalement pas si surprenant. 4,7 points et 2,5 assists en 16 minutes, des pourcentages à faire pleurer et un rôle de plus en plus faible dans la rotation. Steve Kerr donne désormais plus de temps de jeu à Nico Mannion et c’est Jordan Poole qui a assuré l’intérim quand Steph Curry était blessé. Dans une impasse, il va donc tenter de se relancer chez les Hornets mais c’est pas gagné. LaMelo Ball est certes blessé mais tu as Terry Rozier et Devonte’Graham pour assurer le boulot à la mène. Sa chance, c’est que James Borrego va sans doute revenir à une configuration avec Graham et Scary Terry en backcourt et Malik Monk pour relayer à l’arrière. Cela laisse une place de back-up pour un meneur en attendant le retour du rookie prodige. Par contre, quand LaMelo sera là, Graham glissera de nouveau sur le banc et il ne restera que des miettes à l’ancien de Boston. Ça sent fort le deal temporaire spéciale blessure avec une carte de bonne continuation cet été.

Brad Wanamaker qui arrive à Charlotte, impossible de ne pas y voir un deal pour compenser l’absence de LaMelo Ball. Les fans des Hornets espéraient peut-être un pivot mais ils devront se contenter d’un meneur back-up. Dans la vie, on n’a pas toujours ce qu’on veut.

Source texte : The Athletic