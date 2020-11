Officiel : Brad Wanamaker signe aux Warriors pour un an et 2,25 millions, il est là le back-up de Steph Curry pour 2021

Toutes les signatures ne font pas lever les foules mais il y a toujours des bons plans à trouver au milieu du fourre-tout des free agents. Longtemps en recherche d’un back-up à Stephen Curry, les Warriors ont jeté leur dévolu sur l’ancien meneur de Boston, Brad Wanamaker. Pas beaucoup de hype mais la certitude d’un gars qui fait sa part de boulot.

Le temps est à la discrétion du côté de Golden State. Depuis la blessure de Klay Thompson, les Warriors n’ont pas forcément attiré la lumière sur eux durant cette Free Agency. Certes, il y a eu le trade de Kelly Oubre Jr. pour ramener un peu de peps et de swagance sur les ailes mais aucun free agent d’impact n’a rejoint la Baie depuis, comme si la renaissance des Dubs s’était effondrée en même temps que son arrière sniper. Forcés malgré tout de préparer la saison au mieux, les dirigeants ont voulu trouver un remplaçant de qualité à Stephen Curry, un poste où seul Nico Mannion postulait jusqu’à présent (Ky Bowman a été coupé hier). Bonne nouvelle pour la Dub Nation puisque le pape Woj annonçait dans la nuit la signature de Brad Wanamaker en provenance de Boston, pour un an et 2,25 millions. Un prix très abordable pour un joueur expérimenté et utile.

Free agent G Brad Wanamaker has agreed to a one-year, $2.25M deal to join the Golden State Warriors, his agent Steve McCaskill tells ESPN. Wanamaker played a productive role with Celtics – and now’s expected to see some significant minutes as Steph Curry’s backup. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020

Certaines rumeurs avaient fait état d’un intérêt pour Jeremy Lin en relais de Steph Curry, un retour au bercail pour un joueur qui avait déjà évolué à Golden State, mais c’est finalement l’ancien Celtic qui hérite du poste où il devrait avoir carte blanche en sortie de banc, sauf explosion du rookie italien. Brad Wanamaker c’est pas le joueur qui fait ton Top 10 de la semaine ou qui rentre le shoot de la gagne mais c’est une solide rotation, un joueur d’expérience, un gars qui se fond bien dans le groupe et qui va apporter sa défense, une adresse très correcte et un jeu assez propre (peu de perte de balle). Tour à tour back-up de Kyrie Irving et de Kemba Walker, il connaît déjà l’exigence de passer derrière un All-Star dans une équipe qui vise le haut de sa conférence et il ne devrait donc pas manquer de confiance à l’idée de soulager le Chef Curry sur 15-20 minutes.

Brad Wanamaker s’engage donc pour un an avec les Warriors et c’est plutôt bien joué de la part de Bob Myers. Dans un marché des meneurs assez limité, trouver une rotation solide avec de l’expérience c’est tout bénéf, que ce soit pour relayer une star ou former un petit rookie.