Klay Thompson – Déchirure du tendon d’Achille : l’analyse du Docteur Q

Aujourd'hui, c'est Klay Thompson qui passe sur la table du doc, suite à sa déchirure du tendon d'Achille.

Alors que tout le monde avait les yeux rivés sur la Draft et la Free Agency, une triste nouvelle a alors frappé la Baie : Klay Thompson a été diagnostiqué d’une déchirure du tendon d’Achille. Pour rappel e dernier match de Thompson remonte au 13 juin 2019, lors des Finales contre les Raptors. Après avoir subi un claquage plus tôt dans la série, Klay se rompt le ligament croisé antérieur lors du match 6. Après plus d’un an de rééducation, il se préparait donc pour la reprise, avec des entraînements encore très encadrés lors du mini-camp des Warriors. Malheureusement, il faudra sûrement se donner rendez-vous lors de la saison 2021-2022 pour voir le retour du quintuple All-Star…

On commence par un petit rappel d’anatomie ? Le tendon d’Achille est la terminaison du triceps sural (le groupe de muscles du mollet) et se termine sur le Calcanéum (l’os du talon). C’est le plus gros tendon du corps, et il possède un rôle majeur dans la propulsion du pied, que ce soit lors de la marche ou de la course, et bien sûr du saut. C’est pourquoi on parle toujours de cette blessure comme l’une des pires possibles pour un basketteur.

Comment Klay a-t-il pu se blesser alors qu’il était sous la surveillance rapprochée du staff médical des Warriors ? Klay Thompson s’était rompu le ligament croisé sur une jambe gauche déjà fragilisée par une élongation aux ischio-jambiers. Suite à ça, il a énormément travaillé sur sa jambe pour la renforcer, beaucoup de musculation, beaucoup de physiothérapie … Un sportif blessé à une jambe compense parfois inconsciemment avec l’autre et/ou se concentre parfois trop sur son côté convalescent au détriment de son côté « sain » et créé ainsi un déséquilibre propice aux nouvelles blessures.

Comment peut-on traiter cette blessure ? L’opération est la règle car même si le tendon parvient à cicatriser seul, il y a de gros risques de gêne persistante et de complications. Il faut également opérer rapidement, car il y a notamment un risque d’élargissement de la déchirure si elle est partielle ou de rétraction du tendon en cas de déchirure complète. La réparation consiste en une suture du tendon le plus souvent par le biais de petites incisions. Klay devrait pouvoir marcher normalement au bout de 2 mois, et il faudra attendre un mois de plus pour reprendre vélo et natation. Qu’en est-il du retour sur les parquets ? On peut espérer un retour à l’entraînement vers Juin-Juillet pour le sniper. Il ne faut donc pas espérer voir Thompson jouer la saison prochaine.

Comment imaginer la suite pour Klay ? Cette blessure est terrible pour tout basketteur et on peut être très inquiet pour la suite. En effet, même si les infos parlent déjà d’un retour à 100%, laissant présumer une déchirure partielle, l’analyse ne peut pas se limiter à ça. Klay n’a plus joué depuis un an et demi et il faudra rajouter au moins un an de rééducation à cette absence. Revenir sur les parquets après un si long séjour à l’infirmerie ne sera pas simple : il sera plus compliqué et plus long de retrouver le rythme. On peut aussi s’attendre à un Thompson moins explosif, un peu plus lent sur ses appuis.

D’autres joueurs avant lui sont passés par cette blessure. Dominique Wilkins est l’exemple à utiliser si on veut rester optimiste. Il est revenu de la même blessure alors qu’il avait 32 ans (Klay en a 30), réussissant même à être de nouveau All-Star. Wesley Matthews quant à lui, a réussi à se réinventer et à adapter son jeu pour retrouver les parquets et continuer sa carrière. Kobe Bryant pour finir, verra sa carrière se terminer petit à petit suite à sa rupture du tendon d’Achille, avec 2 saisons ponctuées de blessures avant de prendre sa retraite.

Les fans de la Baie attendaient le retour de leur duo infernal pour la reprise, ils vont malheureusement devoir patienter un an de plus. Klay n’a pas eu de chance, cette terrible nouvelle tombe à 1 mois de la reprise, alors qu’on était justement en train de se demander comment allait se passer son retour sur les parquets. Il lui faudra en tout cas un énorme mental pour revenir de 2 grosses blessures consécutives. Rendez-vous dans un an pour voir comment le sniper se sent, après 2 ans et demi sans jouer …