D’habitude, en novembre, ça joue au basket : retour sur la NBA à N-1, quand Kobe Bryant illuminait encore le Staples Center de sa présence

On a décidé ça un soir au… réveil, chaque dimanche matin et ce jusqu’à nouvel ordre TrashTalk vous proposera de vous replonger dans la NBA à N-1, histoire d’oublier que, logiquement, nos soirées actuelles devraient se dérouler devant du basket et pas au pieu. Et si la Free Agency bat actuellement son plein,

16 novembre : Malik Monk est vraiment trop clutch. Catch, shoot, ficelle, horloge, bonne nuit Detroit.

16 novembre : eh James Harden, ça fait combien 42 + 39 + 47 + 44 ?

16 novembre : voici la preuve que les Oursons aussi peuvent pleurer.

16 novembre : eh Bradey Beal, ça fait combien 44 + 44 ?

17 novembre : officiel, les Spurs sont devenus les Knicks de la Conférence Ouest. Rien à voir, mais Tim Duncan a fait ses débuts en tant que… coach.

17 novembre : 37 points en 20 minutes pour Paul George, parce que c’est facile de faire le mariole dans des matchs dont tout le monde se fout.

18 novembre : old good days, Kobe Bryant est de passage au Staples Center pour une ovation et un hug légendaire à LeBron. Putain de poussière dans l’œil, again.

18 novembre : officiel, les Warriors sont devenus les Iles Féroé de la Conférence Ouest.

19 novembre : 42 points, 12 rebonds, 11 passes et le tir de la gagne face aux Spurs ? Luka Doncic fait flipper la planète basket. A 21 ans.

20 novembre : Carmelo Anthony a fait son retour, et il a fait du Carmelo Anthony version mauvaise époque.

20 novembre : on a donc mis « sourire » et « Sacramento » dans un titre. MDR.

21 novembre : attention, ce que vous allez lire dans cet article peut vous choquer au plus haut point. Franchement, on peut pas vous en dire plus, on n’arrive pas à l’écrire.

21 novembre : 35 points, 10 rebonds et 11 passes en 26 minutes. Je répète, 35 points, 10 rebonds et 11 passes. En 26 minutes.

21 novembre : après les 101 dalmatiens, voici les 101 rebonds en cinq matchs de Clint Capela.

22 novembre : raclette aux trois poivres.

Voilà pour cette semaine du 16 au 22 novembre… 2019, lors de laquelle on aura donc vu pour l’une des dernières fois… Kobe Bryant dans une salle de basket. Incroyable comme le temps passe vite.