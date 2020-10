Les Warriors pourraient être intéressés par Jeremy Lin : retour là où tout a commencé pour Linsanity ?

Alors qu’ils cherchent à étoffer leur banc pour revenir jouer les premières places la saison prochaine, une rumeur nous apprend que les Warriors seraient chauds à l’idée de faire revenir… Jeremy Lin en NBA, dans la franchise qui l’avait vu débuter dans la Ligue il y a déjà dix ans.

Quelques mois avant le début de la saison 2020-21 de notre chère et tendre Grande Ligue, les franchises jouent toujours des coudes pour se renforcer et dénicher la bonne affaire. Et si le bon choix n’était justement pas de se tourner vers celui… que plus personne n’attend ? C’est en tout cas ce que nous apprend aujourd’hui le journaliste chinois Jia Lei : dans la série des « rumeurs à prendre avec des pincettes », l’épisode du jour évoque donc que Jeremy Lin pourrait bien rejoindre les Warriors à l’intersaison. Ayant récemment quitté la Ligue chinoise et son équipe des Beijing Ducks, l’américano-taiwanais de 32 ans aurait pour objectif de revenir au plus vite sur les parquets de NBA pour apporter son expérience à une franchise. Après avoir remporté une bague en tant que porteur de gourdes officiel des Raptors en 2019, s’être fait snober par l’ensemble des équipes de la Ligue et après avoir tenté sa chance en Chine, Super Lintendo ne serait pas contre le fait de revenir jouer les remplaçants de luxe aux US, si possible dans une équipe qui joue le titre. Et selon les rumeurs, Bob Myers et ses Guerriers pourraient être intéressés par l’énergumène.

En NBA, difficile de trouver un joueur de basket qui a connu plus de hauts et de bas que Jeremy Lin. Comme on vous le rappelait il y’a quelques semaines, Lin a enchainé les galères et la hype autour de lui était vite redescendue après sa fameuse période folle chez les Knicks, début 2012. Mais après avoir pris un abonnement avec sa compagnie aérienne pendant plusieurs saisons et changé de maillot à plusieurs reprises, Jeremy sort d’une saison de bonne facture du coté des Canards de Pékin et pourrait revenir prochainement sous le feu des projecteurs américains. Et quoi de mieux pour Lin que de revenir dans la franchise de la Baie dans laquelle il a grandi, et retrouver le maillot avec lequel il a foulé pour la première fois les parquets NBA. Sur le papier, il est clair que le jeu de l’ancien chouchou du Madison Square Garden pourrait coller avec le jeu de transition et les shoots extérieurs des hommes de Steve Kerr, les Splash Bros Stephen Curry et Klay Thompson en tête. S’il arrive à s’adapter, le meneur pourrait être un back-up de qualité pour le Chef des Dubs, qui aurait lui même soutenu le profil de Lin. Mais selon les rumeurs, les Nets seraient aussi sur le dossier, le propriétaire de la franchise de Brooklyn Joe Tsai étant lui même très proche de Jeremy Lin. Alors… où aura lieu la Linsanity 2.0 ?

Malgré ses 687 années de galère et ses 4564 équipes, Jeremy Lin aurait encore la cote en NBA et pourrait revenir dans la Baie. Avoir le niveau de Steph Curry pendant 15 jours au mois de février 2012, apparemment ça fait encore son effet, même huit ans après.

Source Texte : Jia Lei / NBC Sports