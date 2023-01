Stephen Curry voit le bout du tunnel. Absent depuis onze matchs pour une blessure à l’épaule gauche, le boss des Warriors pourrait faire son retour cette nuit face aux Suns (4h). Enfin, car si les Warriors ont maintenu tant bien que mal le cap sans leur leader, ils restaient sur deux sales défaites face à Detroit et Orlando.

C’est une info qui avait de quoi (re)donner le sourire aux fans des Dubs : Kendra Andrews d’ESPN a annoncé hier soir que Stephen Curry a été listé “probable” pour le match de cette nuit face aux Suns. Il était temps pour GSW, qui enchaîne le bon et le moins bon depuis son absence. Le Chef blessé lors d’une défaite face aux Pacers le 15 décembre (125-119), les Warriors ont ensuite enchaîné quatre revers consécutifs, dont deux bien crades à New York (138 points encaissés face aux Knicks, 143 contre les Nets).

Stephen Curry is listed as probable for tomorrow’s game against the Suns, per Warriors. The Warriors were hopeful he’d return by this weekend. — Kendra Andrews (@kendra__andrews) January 9, 2023

Perdus et en manque de repères sans leur leader, les Californiens ont mis du temps avant de repartir mais ont ensuite remporté cinq matchs de suite, dont une très belle lors du Christmas Day face aux Grizzlies (123-109). Sur les onze derniers matchs, la franchise de la Baie a un bilan de 6 victoires et 5 défaites, du très correct compte tenu de la situation… mais reste sur deux déconvenues qui font tâche. Le champion en titre s’est incliné deux fois à domicile face aux Pistons et au Magic. Les Dubs ont montré un mauvais visage, celui d’une équipe qui n’en voulait pas, qui n’y croyait pas.

Une attaque plus que morose, sans mouvements, sans âme, et une défense très perméable. Certes remaniée, l’équipe de San Francisco pouvait tout de même compter sur Draymond Green et Jordan Poole. Alors qu’on attendait de ces derniers qu’ils prennent leurs responsabilités – comme lors de la série de victoire après Noël où ils ont assuré – il n’en a rien été. Face à Orlando, Golden State a été humilié par Paolo Banchero et Markelle Fultz. Oui oui, cette phrase est bien réelle.

JP a inscrit certes 21 points, mais shoote à 29,4%, et 18,9% à 3 points. Trop maladroit, trop inconstant, pas là où on l’attend. Draymond Green a lui fait preuve d’une attitude plus que discutable : alors que les siens étaient menés de 16 points, l’intérieur a abandonné ses partenaires et est rentré au vestiaire. Une image embarrassante de plus, à l’image de leur match. Mais Steve Kerr reste optimiste et soutient son groupe, comme il l’a répété face à la presse hier.

“Au nom de tout le coaching staff, nous sommes fiers du groupe. Nous sommes dans une période de l’année, entre le nouvel An et le All-Star Break, qui est dure pour les organismes et compte tenu des circonstances, nous nous sommes maintenus à flots.” – Steve Kerr

Il a raison d’être content le Steve. Malgré deux dernières sorties décevantes, les Dubs sont à l’équilibre total, 20 victoires pour 20 défaites. Aux portes du top 6, les Warriors ont tout de même réussi à limiter la casse et restent placés. Les retours d’Andre Iguodala et d’Andrew Wiggins vont faire énormément de bien. Le vétéran de 38 ans a lancé sa (dernière) saison contre Orlando et apportera à coup sûr son expérience, lui qui a tout vécu dans la Baie. Idem pour le Canadien qui n’avait plus joué depuis le 4 décembre dernier.

Iguodala manquait clairement à cet effectif. Au même titre que Klay Thompson, qui est en grande forme. Le deuxième Splash Bro marche tout simplement sur l’eau depuis deux semaines. 24 points face aux Grizzlies, 29 face aux Hornets, 31 face aux Blazers, et une pointe à 54 unités face aux Hawks le 3 décembre dernier. Absent lors du dernier match et malgré des pourcentages qui restent un peu brouillons, Golden State semble avoir retrouvé un Klay Thompson vintage, au grand bonheur de Steve Kerr.

“C’est bon de le savoir de retour. C’était il y a un an (son retour sur les parquets). Tout ce qu’il a accompli avec nous cette année, le titre remporté, certains soirs en Playoffs où il était juste incroyable. Le fait qu’il soit encore là cette année, avec des hauts et bas, c’est la vie d’un athlète professionnel. Je suis fier de lui.”

Les bonnes nouvelles sont nombreuses à San Francisco. Le leadership de Stephen Curry aura sans doute un grand impact sur le jeu global de l’équipe, ce qu’il manquait sur les deux derniers matchs pour que tout le monde file droit. Son apport au scoring bien sûr aussi, mais ça c’est du classique. Les défenses plus concentrées sur lui, le reste de la bande va récupérer de nombreux espaces. De bonne augure puisque les Dubs se déplaceront à San Antonio samedi à 1h30 avant de partir dans un road-trip de cinq rencontres à l’Est.

Steph swishing at practice 🤌 pic.twitter.com/tiOyxkRBzA — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 9, 2023

