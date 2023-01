Stephen Curry probablement de retour ce mardi face aux Suns !

Grande nouvelle pour les Warriors ! Absent des parquets depuis mi-décembre à cause d’une blessure à l’épaule, Stephen Curry serait sur le point de revenir. Quand ça exactement ? Dès ce mardi contre Phoenix.

Voilà le genre de news qui fait plaisir, qu’on soit fan de Golden State ou pas.

D’après Kendra Andrews d’ESPN, Steph Curry est listé comme “probable” pour la rencontre opposant les Warriors aux Suns demain soir à Golden State. Et qui dit “probable” dit participation… probable à la rencontre (celle-là fallait la trouver), rencontre qui sera la première depuis le 14 décembre dernier pour Curry si ça se confirme.

Stephen Curry is listed as probable for tomorrow’s game against the Suns, per Warriors. The Warriors were hopeful he’d return by this weekend. — Kendra Andrews (@kendra__andrews) January 9, 2023

Il y a quelques jours, on partait plutôt sur la date du 13 janvier – à l’Alamodome de San Antonio – pour le retour du meilleur shooteur de l’histoire. C’est donc une agréable surprise qu’on vient d’avoir et un très bon signe concernant l’état de santé de Curry. Participant à l’entraînement collectif ce lundi, le MVP des Warriors semble déjà chaud pour retrouver les parquets, de quoi donner un vrai coup de boost aux Dubs qui restent sur deux défaites bien crades à la maison contre Detroit et Orlando.

On retiendra quand même que les Warriors ont réussi à limiter la casse sans Steph ces trois dernières semaines : 11 matchs joués, 6 victoires pour 5 défaites et un bilan global à l’équilibre (20 succès – 20 revers), suffisant pour prendre la septième place dans une Conférence Ouest où des équipes comme Phoenix, Portland et Utah galèrent pas mal actuellement.

À la mi-décembre, les Warriors auraient sans doute signé pour un tel bilan au vu de la Curry-dépendance qui s’était installée au cours des premières semaines de la saison. Avec Steph de retour et une équipe qui a dû trouver des solutions en son absence, Golden State veut désormais décoller…

Source texte : ESPN