Chaque lundi soir, la NBA a pris l’habitude de distribuer des récompenses pour les meilleurs joueurs de la semaine précédente. En ce 9 janvier, c’est LeBron James et Donovan Mitchell qui ont été honorés par la Grande Ligue.

Avant ce lundi, il n’y avait que cinq joueurs dans toute l’histoire de la NBA à avoir été élus “joueur de la semaine” à 38 ans ou plus : Michael Jordan (à deux reprises), Reggie Miller, Tim Duncan, Karl Malone et John Stockton. Ils sont désormais six. LeBron vient en effet d’être récompensé par la Ligue, une dizaine de jours après avoir soufflé ses 38 bougies. Un titre que le King n’a pas volé puisque James a guidé les Lakers vers une semaine parfaite – quatre victoires en quatre matchs – malgré un Anthony Davis toujours absent. Ses stats ? 35 points, 8,7 rebonds, 7,7 passes à 55% de réussite au tir en trois matchs (LBJ n’a pas joué contre Miami). LeBron a notamment cartonné face aux Hornets (43 points, 11 rebonds, 6 passes) et aux Kings (37 points, 8 rebonds, 7 passes), de quoi booster la bonne dynamique des Lakers.

Dans la Conférence Est, c’est Donovan Mitchell qui a donc raflé la mise. Comment pouvait-il en être autrement après avoir planté… 71 points sur la tête des Bulls lundi dernier ? Certes Spida a bien refroidi depuis (20 et 22 points, ainsi qu’un match raté pour repos), sans doute un peu fatigué après cet exploit, mais il mérite d’être récompensé rien que pour son match historique. Cleveland a en plus remporté trois matchs sur quatre – les trois où Mitchell a joué – malgré deux absences de Darius Garland, ce qui permet aux Cavs de continuer à croire au podium de l’Est.

Parmi les nominés cette semaine, il y avait Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Jaren Jackson Jr. et… Thomas Bryant à l’Ouest, et Giannis Antetokounmpo, Paolo Banchero , Jalen Brunson – Julius Randle, Kevin Durant, Tyrese Haliburton – Myles Turner et Zach LaVine à l’Est.

Source texte : NBA

Los Angeles Lakers forward LeBron James and Cleveland Cavaliers guard Donovan Mitchell have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 12 of the 2022-23 season (Jan. 2-8). pic.twitter.com/hZdStPkceZ

— NBA Communications (@NBAPR) January 9, 2023