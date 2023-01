C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Amende pour Marcus Morris (Clippers) : 15 000 dollars pour mauvais langage envers un arbitre. Et toc. (Source : ESPN)

Bonne nouvelle pour le Magic : Bol Bol quitte le protocole sanitaire de la NBA. Il devrait rejouer demain face aux Blazers (Source : Orlando Sentinel)

Retour prévu ce soir face aux Celtics pour Alex Caruso, qui était touché à la cheville. (Source : NBC Sports Chicago)

P.J. Dozier a officiellement signé son deal de 10 jours avec les Kings. (Source : Fox40)

Sur nos autres réseaux