Voilà ce que nous redoutions lorsque nous parlions des Nets dans notre dernier apéro sur la franchise de Joe Tsai. Voilà ce que tous les fans de Brooklyn redoutaient pour leur leader. Kevin Durant s’est blessé au genou cette nuit face au Heat. Avec une potentielle absence importante à la clé, le spectre ressurgit autour de KD… déjà sujet à de gros bobos dans sa carrière.

Il fait partie de ceux qui peuvent tuer un match en solo. Il fait aussi partie de ceux pour qui tout le monde – ou presque – tremble lorsqu’une rumeur d’absence prolongée court dans les couloirs de la Grande Ligue. Kevin Durant est sorti sur blessure face à Miami cette nuit, après que Jimmy Butler lui soit malencontreusement retombé dessus. Si les Nets ont gagné ce match, l’esprit n’était clairement pas à la fête mais plutôt au mouron. IRM prévu sous peu pour la grande tige, et donc une éventuelle absence à envisager.

Dans sa carrière, Kevin n’a pas été épargné par les pépins physiques. Être privé d’un gars comme lui ? Ça vous change complètement une manière de gérer les matchs. Depuis quelques années, cela a d’ailleurs été le cas à plusieurs reprises. Allez, on se fait la liste, sortez les rouleaux de strap et les bombes de froid.

Janvier 2022 – Entorse au ligament du genou

Les Nets étaient, il y a un an tout pile, quasiment au sommet de la NBA. Un match contre les Pelicans le 15 janvier est pourtant venu détruire tous les efforts de la première partie de saison à Brooklyn. Quatre à six semaines d’absence prévues, sept au final, et un groupe qui implose suite à la spirale négative engendrée par l’absence du leader. Aïe, ça pique.

Avril 2021 – Blessure à la cuisse

Vous vous en rappelez ? Un tout petit pépin, qui n’avait écarté KD des terrains que le temps de trois matchs, mais qui avait suffi à faire flipper toute la fanbase des Nets. L’incident était survenu face au Heat, en fin de saison régulière… juste au retour d’une blessure plus importante.

Février 2021 – Blessure au tendon gauche

Plus de la moitié de la régulière 2020-21 de Brooklyn ratée à cause d’un tendon gauche douloureux. Une nouvelle fois, toute une armée de fans et une franchise qui retiennent leur souffle. Au final, le temps pour Durantula de bien se remettre pour finir la saison et attaquer les Playoffs dans les meilleures dispositions. Pour les joueurs ayant connu des blessures majeures dans leur carrière, les pépins concernant les tissus fibreux sont doublement surveillés et la convalescence généralement étendue, histoire de s’assurer que tout soit parfait avant de retourner tâter le ballon.

Juin 2019 – Rupture du tendon d’Achille

11 juin 2019. Kevin Durant sort du terrain en Finales NBA face aux Raptors, et ne refoulera plus un parquet de la ligue pendant 552 jours. Rupture du tendon d’Achille, qui forcera l’ailier à manquer l’intégralité de la saison suivante ainsi que le début de la saison 2020-21. Pour le premier match de Steve Nash à la tête des Nets – le 14 décembre 2020 – le duo Irving-Durant dégommera Washington. Un match qui a sans aucun doute fait sourire tous les fans de basket tiens.

Mars 2017 – Blessure au genou

Zaza Pachulia qui vous retombe dessus, ça ne fait jamais du bien. Kevin y a goûté, enfin son genou plutôt. Une minute après le début du match contre les Wizards, l’homme fort des Warriors est forcé de quitter le terrain, d’abord pour le match puis finalement pour 19 autres. Plus de peur que de mal, car beaucoup pensaient que la saison du 35 de Golden State était terminée. Oh la la, Zaza aurait pris si cher.

Kevin Durant, ce colosse aux pieds d’argile. Un joueur comme la NBA n’en a produit qu’une poignée, qui doit toujours être sur le qui-vive question santé. Avec un genou – et un corps – qui ont déjà bien goûté à la dureté de la ligue, aucun doute n’est soulevé sur le fait que les médecins des Nets ne prendront aucun risque concernant la santé du numéro 7 de Brooklyn.

