C’est l’une des rares surprises tricolores de cet exercice 2022-23. Comme si tout le talent français s’était confiné en une seule et même silhouette. Notre seul vrai bonhomme « All-Starisable », bien que beaucoup ne soient pas encore prêts à ouvrir le débat. Cette nuit ? Killian Hayes a remis le couvercle avec une performance boulimique sur les Sixers. Des points. Du caviar. Net et (presque) sans bavure.

Deuxième meilleur gaucher de NBA, et on pèse nos mots.

Ce dimanche, Killian Hayes recevait James Harden à la maison. Un gaucher se rend chez un autre. Le vassal accueille son seigneur, objectif lui en mettre plein les yeux. Résultat des emplettes ? Soirée parfaite de bout en bout : les Pistons ont perdu et statuent à la dernière place de la Conférence Est – parce que Victor Wembanyama le vaut bien – de surcroît Killian Hayes a égalé son record de points en carrière. Feuille de match à 26 unités à 11/17 au tir, 4 rebonds, 6 assists et 3 interceptions. « Ouai mais Trashtalk, cinq ballons perdus c’est encore trop ». Il est vrai que Killian ne perd qu’un peu moins de deux ballons par match cette saison, donc cinq, c’est beaucoup. Mais si le prix à payer pour franchir la barre des 20 points est celui d’un peu de maladresse, vous pouvez garder le ticket on paiera sans contact. Et parfois les ballons perdus ne veulent pas dire grand-chose. Défaite de 12 points en l’occurrence, avec un plus/minus final de -3 pour Killian. L’un des meilleurs de Detroit. Ça en dit long sur l’apport du Français, même lorsqu’il perd légion de ballons.

Et alors en ouverture de la vidéo, ce coup de physique à destination de James Harden… Les yeux mouillent, la Marseillaise part en tribunes. L’oiseau a quitté le nid. Tous les ingrédients semblent être réunis pour que Killian Hayes réitère mardi soir à Philly. Objectif, continuer de profiter de l’absence de Cade Cunningham pour poncer la feuille de match. Ses moyennes de 9.3 points à 38% au tir dont 32% à 3-points et 5.5 assists sont encore un peu légères. Le Choletais DOIT franchir la barre des 10 unités et gonfler un peu partout ailleurs. Des rêves de boulimie. Prendre ce qu’il y a à prendre. C’est aussi ça la NBA. Ne pas laisser grand-chose aux autres. Rien que le fruit de son talent.