Dans la victoire des Nets ce dimanche soir à Miami (102-101), l’équipe de Brooklyn n’a malheureusement pas quitté le parquet du Heat tout sourire. En effet, Kevin Durant s’est blessé au genou, une grosse frayeur qui va durer jusqu’à l’IRM prévue chez l’ailier ce lundi…

C’est exactement ce que les Nets pouvaient redouter.

Et on en parlait dans le dernier Apéro dédié à Brooklyn, comme un scénario possible mais imprévisible. Dans le troisième quart-temps du match opposant le Heat aux Nets cette nuit, Jimmy Butler est défendu par Seth Curry et la voie vers le panier est donc logiquement libre.

Le All-Star drive pour tenter de provoquer deux lancers francs, mais Ben Simmons réalise une excellente rotation et vient contester Butler à l’arceau.

Malheureusement, en spectateur de l’action, Kevin Durant se retrouve pile au point de chute de Jimmy Butler, ce dernier s’effondrant à la réception… et percutant les jambes de KD.

The Nets say that Kevin Durant is OUT for the remainder of Nets-Heat due to a right knee injury after Jimmy Butler fell on his knee on this play. Prayers up to KD 🙏 pic.twitter.com/v0PPP9Hfe1 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 9, 2023

Le genre de séquence que Durant connaît bien, lui qui s’était pris un Zaza Pachulia dans les genoux à l’époque des Warriors, le blessant ainsi au genou.

Immédiatement, KD demande à sortir du terrain et quitte ses coéquipiers en faisant la grimace.

Autant vous dire que le niveau de joie récent chez les Nets a vite été mis sur pause, et ce malgré le putback de la victoire contre Miami signé Royce O’Neale.

Ce lundi, Kevin Durant réalisera une IRM, qui montrera la sévérité de la blessure. Simple frayeur ou vrai pépin physique ? Ce qui est sûr, c’est que Brooklyn ne prendra absolument aucun risque avec son franchise player, évoluant à un niveau de MVP cette saison. L’objectif est en avril lors des Playoffs, les Nets ayant vu ces dernières semaines que ce groupe avait ce qu’il faut pour regarder l’élite droit dans les yeux.

Jusqu’aux résultats de l’IRM, on croisera les doigts pour KD et on surveillera évidemment les choix de Jacque Vaughn. Car une chose semble sûre, on devrait avoir quelques jours sans Durant sur les parquets, pour notre plus grande tristesse.