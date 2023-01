Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 8 janvier, la saison régulière 2022-23 bat son plein et les bonnes habitudes façon NBA Sunday sont présentes avec neuf matchs au programme dont plusieurs en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux et d’autres à des heures très abordables. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d'entre vous, en espérant que cela vous sera utile.

21h00 : Pistons (2,85) – Sixers (1,43)

21h30 : Raptors (1,65) – Blazers (2,25)

23h00 : Pacers (1,48) – Hornets (2,70)

00h00 : Heat (2,35) – Nets (1,61)

00h00 : Grizzlies (1,23) – Jazz (4,20)

01h00 : Rockets (2,05) – Wolves (1,76)

01h00 : Thunder (1,61) – Mavericks (2,35)

02h00 : Suns (2,50) – Cavaliers (1,53)

03h00 : Clippers (1,60) – Hawks (2,35)

Le pari qu’on sent bien

Tyrese Haliburton marque minimum 20 points et les Pacers gagnent face aux Hornets (2,20) : le meneur des Pacers sera encore une fois la première rampe de lancement de l’attaque des siens ce soir face aux Hornets. Sur les 38 matchs qu’il a joués depuis le début de saison, Haliburton tourne à 20,4 points de moyenne et a atteint la barre des 20 unités à 21 reprises. La défense de Charlotte ne pourra pas l’empêcher d’obtenir les situations qu’il affectionne et sir l’ami Tyrese met un peu dedans, les 20 points seront dans le coin. Pour ce qui est de la victoire des Pacers, oui il faut les deux pour passer cette jolie cote à 2,20, ils sont favoris et à domicile. À eux de faire le boulot.

Le combiné à tenter

Les Sixers et les Cavaliers s’imposent (2,19) : sans Embiid mais avec Harden, Maxey et Harris, les Sixers restent les grands favoris de leur match contre les Pistons. La cote est à 1,43. Les Cavs sont en déplacement en Arizona où les Suns les accueilleront toujours sans Booker, Cam Payne et Cam Johnson. Peut-être sans Chris Paul… La cote des cavs vainqueurs est à 1,53.

Une petite folie pour finir ?

Kyrie Irving minimum 25 points ET 5 rebonds ET 5 passes (6,00) : la défense du Heat est toujours un problème pour les joueurs offensifs car Spoelstra et ses joueurs savent mettre en place les systèmes qu’il faut. Est-ce vraiment une folie de penser que Kyrire Irving pourra quand même envoyer plus ou moins ses moyennes de la saison face à une telle défense ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

