Neuf matchs au programme ce soir avec un énorme duel de cracks dès 21h ? Que demande le peuple à part un beau programme complet de la soirée.

# LE PROGRAMME

21h : Pistons – Sixers

21h30 : Raptors – Blazers

23h : Pacers – Hornets

0h : Heat – Nets

0h : Grizzlies – Jazz

1h : Rockets – Wolves

1h : Thunder – Mavericks

2h : Suns – Cavs

3h : Clippers – Hawks

# À NE PAS MANQUER

Pistons – Sixers à 21h : déjà parce que c’est à 21h, parce qu’on a déjà vu la vérité si je mens trois fois et parce qu’on n’a pas envie non plus de regarder un film avec Clavier. On se concentrera donc plutôt sur ce petit Pistons – Sixers, histoire de voir à l’œuvre le deuxième meilleur Killian de France, le meilleur sans y, et les deux meilleurs gauchers de la planète devant Nadal et Messi. Killian Hayes vs James Harden, mais aussi Joel Embiid quand même, qui tentera peut-être ce soir d’engager la conversation avec son futur meneur titulaire (aux Jeux 2024).

# À SURVEILLER ÉGALEMENT