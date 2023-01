Alors qu’on aurait pu avoir un duel exceptionnel entre Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic cette nuit, c’est finalement en solo que SGA s’est régalé face aux Mavs (120-109). Un bel effort collectif du Thunder, 33 points pour leur leader, et une victoire d’OKC devant un public conquis.

Voilà le genre de soirée qui fait plaisir pour la fanbase du Thunder.

Nettement moins pour celle de Dallas.

Pas de pitié ? Pas de pitié pour les absents et les blessés, quand il faut gagner il faut gagner. Et les hommes de Mark Daignault n’ont pas hésité, en l’emportant face aux Mavs dans un match bien dominé de bout en bout. Orphelins de Doncic, les soldats du Texas comptaient sur un Christian Wood encore en forme (27 points) en gardant un oeil sur la pépite Jaden Hardy, mais ni les banderilles de Spencer Dinwiddie ni celles de Tim Hardaway Jr (40 points en duo) étaient suffisantes.

Une troisième victoire en quatre matchs pour OKC, de quoi redonner le sourire à la jeunesse.

Car avec trois défaites sur les quatre matchs précédents, il n’y avait pas forcément eu le nouvel an espéré pour Luguentz Dort et sa bande. Poussés par les efforts de chacun, avec un excellent Josh Giddey notamment quand Isaiah Joe ne faisait pas ses merveilles au shoot, les copains du Thunder ont inversé leur karma et ont montré qu’ils pouvaient être sérieux, même quand une star est absente en face.

Il faut dire qu’une star, ils en ont aussi une à bord.

Another Shai Gilgeous-Alexander 30 piece tonight: 33 PTS

5 REB

5 AST

W ⛈️⛈️⛈️ pic.twitter.com/Y343DvV5fV — NBA (@NBA) January 9, 2023

33 points, 5 rebonds et 5 passes pour Shai Gilgeous-Alexander, ça devient le tarif.

Oui, un tarif auquel on s’habitue, et qui est pourtant la marque des très très grands de ce monde. En forme étincelante cette saison, et destiné à devenir All-Star pour la première fois de sa carrière, SGA a torturé les extérieurs de Dallas qui envoyaient pourtant les défenseurs les uns après les autres. Frank Ntilikina, Reggie Bullock, THJ, Théo Pinson, qui vous voulez, il n’y avait pas grand chose à faire face à la sagesse et la polyvalence de Shai en attaque.

Si vous bloquez bien la pénétration, il va trouver le moyen de provoquer une faute de dernière seconde. Si vous lui laissez du coup un peu d’espace, il trouvera le petit step back à mi-distance. Et dans le cas où vous faites bien les deux premières étapes ? Et bien il trouvera ses coéquipiers démarqués, ou il ira en force jusqu’au panier.

La qualité des superstars réside notamment dans le fait d’être bon tous les soirs. Pas juste un soir, tous les soirs.

Et cette saison, Shai Gilgeous-Alexander montre qu’il fait partie du clan des superstars.

Nouvelle win pour le Thunder, avant un mini roadtrip bien sympathique entre Miami, Philadelphie, Chicago et Brooklyn. On serre la ceinture, la bonne phase d’OKC sera à confirmer en déplacement.