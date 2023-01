Kenyon Martin Jr. participera au Slam Dunk Contest 2023 !

Selon plusieurs sources, l’ailier des Houston Rockets, Kenyon Martin Jr., participera au concours de dunks à l’occasion du All-Star weekend de Salt Lake City (Utah) à la mi-février. Vu les qualités athlétiques du bonhomme, il y a de quoi nous offrir un concours de haute volée, au sens propre du terme.

Il est là, le deuxième participant au Slam Dunk Contest 2023 ! Après le rookie des Blazers Shaedon Sharpe, c’est un autre client avec de la TNT plein les mollets qui nous est annoncé par Shams Charania.

Houston Rockets high-flying forward KJ Martin has committed to the NBA Slam Dunk Contest at All-Star Weekend in Salt Lake City, sources tell @TheAthletic @Stadium. The 6-foot-7 wing is in midst of a breakout season, averaging 10.4 points, 4.8 rebounds and 55 percent shooting. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 8, 2023

Pour ceux qui ne connaissent pas Kenyon Martin Jr., vous devez néanmoins sûrement – notamment les OG qui lisent ce papier – connaître son paternel, Kenyon Martin. Un joueur qui fut first pick de Draft en l’an 2000 et receveur privilégié des passes en altitude de Jason Kidd du temps où ce dernier portait les New Jersey Nets jusqu’aux Finales NBA. Le fiston est certes moins robuste que son géniteur, et un basketteur sans doute moins costaud, il n’en reste pas moins qu’il s’agit bien du fils de son père. Pourquoi dit-on cela ? Regardez plutôt le Marsupilami.

Vous l’aurez compris, le joueur de tout juste 22 ans – qui dispute sa troisième saison NBA – n’a pas le vertige… et ce ne sont pas Ivica Zubac, Bol Bol ou encore Rudy Gobert qui vous diront le contraire. Pour les qualités athlétiques, on a déjà ce qu’il faut du côté du numéro 6 des Fusées pour assurer le show lors de la foire à la saucisse de la NBA. Maintenant M’sieur Martin, il va falloir aussi nous prouver que niveau créativité ça tient la route parce que sinon, autant faire revenir DeAndre Jordan et Andre Drummond.

Voilà pour le deuxième reveal de participant au Slam Dunk Contest 2023. On espère pour notre ami Kenyon Martin Jr. que son inventivité sera à la hauteur – c’est le cas de le dire – de son explosivité, et on a hâte d’assister à ce concours d’ici quelques semaines.

Source texte : Shams Charania