Tous les deux sélectionnés pour participer au prochain All-Star Game, Joel Embiid et Julius Randle sont actuellement blessés et devraient rater le match des étoiles le 18 février prochain. Qui va remplacer les deux intérieurs à l’Est ?

Comme toujours, c’est le commissionnaire de la NBA Adam Silver qui va trancher, et on connaît déjà les noms de ceux qui peuvent potentiellement remplacer Embiid et Randle.

Trae Young

Stats : 27 points, 2,9 rebonds, 10,9 passes, 1,4 interception, 42,3 % au tir (36,8 % à 3-points) et 86,3 % aux lancers-francs.

Trae Young aurait clairement pu prétendre à une place parmi les 12, mais il paye fort les résultats hyper décevants des Hawks (20 victoires – 27 défaites, 10e de l’Est) cette saison. Pas sûr que ça s’arrange dans les prochains jours pour Atlanta, mais difficile dans le même temps d’ignorer la production individuelle d’Ice Trae. Le meneur des Faucons reste l’un des meilleurs scoreurs et passeurs de la NBA, et a de bonnes chances d’être sélectionné par Adam Silver.

Kristaps Porzingis

Stats : 19,4 points, 6,9 rebonds, 2 passes, 1,8 contre, 52,1 % au tir (35,8 % à 3-points), et 83,9 % aux lancers-francs.

Les Celtics ont déjà deux All-Stars (Jayson Tatum et Jaylen Brown), mais pourraient en avoir un troisième vu leur grosse domination cette saison. Parmi les candidats : Kristaps Porzingis. Arrivé cet été, l’intérieur letton s’est parfaitement intégré dans le collectif de Boston. Mieux, il a permis à ce dernier de prendre une nouvelle dimension. À travers sa capacité à écarter le terrain en attaque et à peser dans les deux raquettes, Porzingis est l’un des joueurs les plus importants du succès des Celtics.

Derrick White

Stats : 15,8 points, 4 rebonds, 4,7 passes, 1,2 contre, 1 interception, 45,8 % au tir (40 % à 3-points), et 89,5 % aux lancers-francs.

Encore un joueur de Boston ! Role player par excellence, Derrick White est l’une des raisons qui expliquent pourquoi le collectif de Boston est si fort des deux côtés du terrain cette saison. Faisant pratiquement toujours les bons choix en attaque, et considéré à juste titre comme l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la NBA, White possède des arguments intéressants pour convaincre Adam Silver.

Myles Turner

Stats : 17,2 points, 7 rebonds, 1,3 passe, 1,9 contre, 52 % au tir (33,7 % à 3-points), et 79,2 % aux lancers-francs.

Pour être honnête, on ne sait pas trop ce que fait Myles Turner dans cette liste. Mais visiblement, le beau parcours des Pacers cette saison associé à la production de Myles Turner des deux côtés du terrain suffit au pivot d’Indiana pour être considéré comme un possible remplaçant au All-Star Game.

Myles Turner, Derrick White, Trae Young and Kristaps Porzingis are among the players Adam Silver will consider to replace Julius Randle, who is out for at least the next 2-3 weeks with a shoulder injury.

— Chris Mannix (@SIChrisMannix) February 2, 2024

Jarrett Allen

Stats : 15,3 points, 10,6 rebonds, 2,9 passes, 1,1 contre, 65,1 % au tir et 75,3 % aux lancers-francs.

Si les Cavaliers – quatrièmes de l’Est – ont enchaîné les victoires sans Evan Mobley et Darius Garland, ce n’est pas seulement parce que Donovan Mitchell a cartonné. C’est aussi parce que Jarrett Allen a été impérial, enchaînant les double-doubles tout en étant le leader défensif de Cleveland. Déjà All-Star en 2022, Jarrett Allen mérite clairement de la considération pour une nouvelle sélection.

Scottie Barnes

Stats : 20,2 points, 8,2 rebonds, 5,8 passes, 1,5 contre, 1,3 interception, 47,6 % au tir (dont 35,9 % à 3-points) et 76,7 % aux lancers-francs.

En transférant Pascal Siakam et OG Anunoby, les Raptors ont décidé de donner les clés à Scottie Barnes, qui s’est imposé cette saison comme le patron de Toronto. Le Rookie de l’Année 2022 – qui a un peu stagné en tant que sophomore – a franchi un vrai cap cette année malgré les résultats décevants des Dinos, lui qui sort ses meilleures stats dans quasiment toutes les catégories individuelles. Il sera au All-Star Game à l’avenir, reste à voir si c’est dès le 18 février.

Autres : Pascal Siakam, Jimmy Butler, Mikal Bridges