On a appris la nouvelle cette nuit : Joel Embiid a été victime d’une blessure au ménisque, possiblement une déchirure. Si on attend toujours confirmation, Joel risque de rater plusieurs semaines de compétition. Cela signifie qu’il devra probablement faire une croix sur le titre de MVP. Qui va en profiter pour prendre la tête du classement ?

65 matchs minimum. Voilà la barre fixée par la NBA et l’association des joueurs avant le début de la saison pour décider de l’éligibilité d’un joueur aux trophées individuels de fin d’année. Pour le dire autrement, les joueurs ne peuvent rater que 17 matchs grand max (sur 82) s’ils veulent remporter un NBA Award comme le MVP.

Forfait cette nuit à Utah, Joel Embiid a déjà manqué 13 matchs. Et avec sa blessure au ménisque, d’autres sont malheureusement à venir.

Vous l’avez compris : le MVP en titre peut faire une croix sur un potentiel doublé.

Joel Embiid could've been the 2nd unanimous MVP in league history.

Avec ses performances de zinzin, Joel Embiid était logiquement en tête de notre MVP Ranking et de tous les rankings un minimum sérieux. Qui va profiter de son absence pour prendre la place de leader ?

Trois joueurs (hors Embiid) semblent se détacher à la mi-saison :

Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) : 31,3 points, 5,6 rebonds, 6,4 passes de moyenne, leader incontesté de la deuxième meilleure équipe de l’Ouest (bilan de 33-15) ;

31,3 points, 5,6 rebonds, 6,4 passes de moyenne, leader incontesté de la deuxième meilleure équipe de l’Ouest (bilan de 33-15) ; Nikola Jokic (Nuggets) : 26,6 points, 12,1 rebonds, 9 passes de moyenne, champion NBA et MVP des Finales en titre, quatrième meilleur bilan de l’Ouest (33-16) ;

26,6 points, 12,1 rebonds, 9 passes de moyenne, champion NBA et MVP des Finales en titre, quatrième meilleur bilan de l’Ouest (33-16) ; Giannis Antetokounmpo (Bucks) : 30,9 points, 11,6 rebonds, 6,1 passes, patron de la deuxième meilleure équipe de l’Est (32-16) malgré les hauts et les bas de Milwaukee cette saison.

On retrouve également Jayson Tatum (Celtics) et Luka Doncic (Mavericks) en embuscade, le premier étant le meilleur joueur de la meilleure équipe NBA cette saison et le second enchaînant les perfs individuelles de grand malade.

Alors qu’on s’approche de la barre des 50 matchs joués cette saison, la course pour le trophée de MVP est complètement relancée et risque d’être palpitante jusqu’au bout. Un premier titre pour SGA ? Un troisième pour Jokic ou Giannis ? L’arrivée d’un invité surprise ? Tout semble possible… sauf un doublé pour Joel Embiid.