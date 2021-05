MVP award 2020-21 : Nikola Jokic, Stephen Curry et Joel Embiid sont les trois finalistes, faites vos jeux !

L’info est tombée au milieu de la nuit, quelques minutes avant ce merveilleux chef d’œuvre de suspense que fut le match entre les Pacers et les Wizards. Les finalistes pour les awards de fin de saison sont tombés, sans grandes surprises, même si certaines fanbases ont désormais quelques sujets de conversation pour râler ce week-end au bistrot. Honneur aux maitres du jeu, on commence avec le trophée de MVP, et un Serbe qui devrait selon toute vraisemblance s’assoir sur le plus beau trône individuel qui soit.

Nikola Jokic, Stephen Curry, Joel Embiid. Voici donc les trois hommes qui se disputeront indirectement le trophée de MVP de cette saison 2020-21, après un exercice poncé dans les grandes largeurs par les trois hommes, à quelques blessures près. Pour la très grande majorité du public… Nikola Jokic devrait logiquement hériter de la couronne, une couronne portée fièrement depuis deux ans par Giannis Antetokounmpo et qui pourrait (devrait) donc rester européenne encore un an de plus avant que Luka Doncic et Théo Maledon ne se partagent les douze prochains trophées.

Nikola Jokic ? Une constance à toute épreuve et au plus haut niveau cette saison, la meilleure de sa carrière, au centre d’un projet Nuggets dont le bilan fut longtemps un frein dans cette course au MVP mais qui ne l’est plus désormais compte tenu de ses deux derniers concurrents directs. Un show à lui tout seul, show fait de gloutonneries perpétuelles et journalières, de passes délicieuses et d’un dilettantisme seulement apparent. Stephen Curry ? Longtemps distancé mais revenu tel un boulet de canon depuis début avril en tournant à environ 7 points de moyenne, actuellement en pleine bourre et sur le pont ce soir pour qualifier ses Warriors pour les Playoffs après une saison forcément moyenne du point de vue du bilan. Joel Embiid ? Favori il y a trois mois mais coupé en plein élan par une vilaine blessure, sans incidence pour son équipe mais quasi éliminatoire pour aller chercher le MVP à cause d’un sacré gros nombre de matchs manqués.

Nikola Jokic ? Stephen Curry ? Joel Embiid ? Trois hommes encore en course mais un seul restera, un vainqueur qui ne sera donc ni Giannis Antetokounmpo, ni LeBron James ni Aleksej Pokusevski. Réponse cet été, durant les Finales probablement mais un conseil, vous pouvez déjà commencer à apprendre le Serbe pour comprendre le discours du vainqueur.