Shaqtin’ A Fool : Jrue Holiday a battu un record de rapidité

Aujourd’hui c’est vendredi, et le vendredi tous les bloopers sont permis. Bien plus que VTEP c’est le Shaqtin’ A Fool qui nous met le sourire en cette veille de week-end, alors en avant la musique, en plus cette semaine… on a un record.

Josh Hart commence à avoir ses petites habitudes dans le Shaqtin’ A Fool, et le mec est tellement zinz’ qu’il arrive à refaire plusieurs fois les mêmes conneries. Ici on pense carrément qu’il le fait exprès, yolo.

On a trouvé le pendant masculin de Diar DeRozan, un peu gênant quand même mais chacun ses hobbies.

Quand une chauve-souris débarque dans la salle des Spurs sous les yeux de Manu Ginobili c’est drôle, mais quand Coyote débarque comme par hasard déguisé en Batman, on se dit qu’on nous prend pour des jambons.

Record du Shaqtin’ le plus rapide de l’histoire, merci Jrue Holiday pour ce moment !