Shaqtin’ A Fool, saison 2020-21, Vol. 22 : Kevin Durant, Joel Embiid, Dwight Howard… ils sont éliminés mais, au moins, ils sont drôles

Que serait une campagne de Playoffs sans une bonne tranche de rigolade préparée par le Shaq ? Des fails, des actions… surprenantes, ce 22ème épisode de la saison, toujours rythmé par un montage très efficace, est à la hauteur des précédents. Allez, on pose son cerveau et on se régale.

Ce nouvel opus du Shaqtin’ A Fool démarre de façon… aérienne. « Superman is in the building ! »… ou pas. Dwight Howard a quelque peu perdu de sa superbe avec un dunk totalement ouvert, et totalement raté aussi. A l’image de la saison des Sixers : tu penses que c’est la bonne, t’es confiant, plein d’ambition et tu te foires lamentablement. Merci Dwight pour ce moment, et pour cette coupe de cheveux totalement improbable. On continue ensuite le slander sur Philadelphie, il parait que c’est à la mode en ce moment. Et qui de mieux que le franchise player pour montrer la voie ? Joel Embiid nous gratifie en effet d’un caviar qui nous fait du coup penser à une brique de Ben Simmons sur la ligne des lancers, quand il arrive à toucher l’arceau. Décidément, ces Sixers sont très surprenants, et même Doc Rivers est dans l’incompréhension la plus totale, un peu comme nous devant ses rotations en Playoffs.

On enchaine avec les Brooklyn Nets, très focus pendant leur Game 7. On le sait, Kevin Durant et James Harden se connaissent depuis des années et ont beaucoup joué ensemble. Leur alchimie crève les yeux sur cette séquence magnifique où le Barbu est complétement désintéressé du ballon et semble oublier qu’au basket, on peut recevoir la gonfle à tout moment. M’enfin, l’ancien joueur des Rockets a très certainement déjà eu le temps de se consoler avec une bonne pina colada à Cancun. Pour conclure, le grand gagnant du jour est lui toujours en compétition, et on vous laissera découvrir par vous-même qui surpasse nos trois autres champions du jour.

Les pivots des Sixers nous ont offert deux actions très spectaculaires aujourd’hui, et on se demande d’ailleurs toujours comment Philly a pu être éliminé avec ce genre d’éclairs de génie. Allez, c’était la dernière cartouche pour les hommes de Doc Rivers, promis.