Rudy Gobert (Wolves) incertain pour le Game 2 face aux Nuggets

Hyper solide dans la victoire des Wolves lors du Game 1 face aux Nuggets, Rudy Gobert pourrait rater la deuxième manche ce soir. Un espoir supplémentaire pour les Nuggets, qui doivent absolument égaliser dans la série.

Gobert, qui n’a pas participé au shootaround de ce matin, est en effet considéré comme incertain pour raisons personnelles si l’on en croit ESPN. Et rassurez-vous, par “raisons personnelles” on entend “naissance d’un enfant” !

Une magnifique nouvelle pour la famille Gobert, surtout si Rudy fait une “Fred VanVleet” pour le reste des Playoffs.

En attendant, les Wolves pourraient quand même devoir évoluer sans lui lors du Game 2 de ce soir à Denver, ce qui changera forcément 2-3 trucs sachant qu’il y a Nikola Jokic en face. Avec l’aide de ses copains Naz Reid et Karl-Anthony Towns, Gobert avait réussi à “limiter” le Joker à 11/25 au tir, avec 7 turnovers en prime. “Pour les dominer, il faudrait un clone de moi-même” avait déclaré un Jokic impuissant après la défaite des Nuggets. Sans Rudy, Niko devrait mieux pouvoir respirer.

Alors que le match est prévu à 4h du matin cette nuit, on gardera un œil attentif sur le statut de Rudy Gobert.

