Après une soirée au régime avec seulement deux rencontres la nuit dernière, la NBA passe en mode Menu Maxi Best Of King Size ce soir avec 13 rencontres à suivre d’1h à 4h30 du matin. Les Lakers et Oklahoma City joueront gros pour les Playoffs/Play-in, quand Phoenix et Denver se livreront un choc à l’Ouest.

# LE PROGRAMME

1h : Hornets – Bulls

# À NE PAS MANQUER

Un bouillant Wolves – Lakers à 2h du matin (diffusé sur BeinSports). C’est simple, les deux équipes sont au coude-à-coude à la 8e et 9e place de la Conférence Ouest (un demi-match d’avance pour Minnesota). En cas de victoire, les Lakers dépasseraient les Wolves et souffleraient un bon coup dans l’optique de disputer le Play-In. Pour info, LeBron James est incertain.

Un excellent Cavs – Knicks à 1h30 qui constitue (si le classement s'arrêtait là) un premier tour de Playoffs entre le 4e et le 5e de l'Est. Un peu une épreuve de bac blanc ce soir dans l'Ohio qui permettra aux deux équipes de s'étalonner. Julius Randle est out pour New York à cause de sa blessure à la cheville, élément non-négligeable à prendre en considération.

Le Suns – Nuggets à 4h30 du matin qui résonne comme un choc à l'Ouest et qui pourrait constituer une demi-finale de conférence dans les prochaines semaines. Avant-goût de Playoffs donc au Footprint Center, et deuxième représentation pour Kevin Durant après sa blessure. On espère également voir le retour de Nikola Jokic après son forfait du dernier match.

# À SUIVRE ÉGALEMENT

Le chassé-croisé à distance entre les Warriors et les Clippers pour la 5e place de l’Ouest. Les Clippers jouent à Memphis quand Curry&Co reçoivent les Spurs. Plusieurs raisons qui expliquent l’obligation de victoire pour les joueurs de San Francisco. Premièrement car c’est les Spurs. Mais également car derrière les Pelicans reviennent très fort et laissent peu de marge d’erreur aux joueurs de la Baie s’ils veulent éviter le Play-In. En cas de victoire des Dubs et d’une défaite des Clippers à Memphis, Golden State passerait 5e. Mais pas sûr que ça convienne au champion en titre au final…

L'important Pacers – Thunder de 1h du matin. Victoire obligatoire pour OKC qui ne peut pas se permettre de perdre face à une équipe qui ne joue (presque) plus rien. C'est le Play-In qui est en jeu pour Shai Gilgeous-Alexander (incertain) et sa bande.

En bref, une nuit bien chargée en NBA ! Sommeil impossible.