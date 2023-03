Actuellement dans le sprint final des négociations pour un nouvel accord collectif (CBA), la NBA et l’association des joueurs discutent des derniers aspects avant de signer le deal final. Au milieu de tout ça, une chose semble d’ores et déjà certaine : l’âge minimum pour s’inscrire à la Draft – aujourd’hui fixé à 19 ans – ne devrait pas changer.

Ce n’est pas demain qu’on verra à nouveau des lycéens faire le grand saut vers la NBA, comme ont pu le faire des légendes du jeu (Kevin Garnett, LeBron James, Kobe Bryant, Kwame Brown) par le passé.

En effet, si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, la règle du “One-and-Done” va rester en place sur la durée du prochain CBA, qui doit durer jusqu’à la fin de la décennie 2020. Cette règle oblige les prospects à avoir minimum 19 ans pour s’inscrire à la Draft NBA, eux qui doivent donc faire une année supplémentaire après le lycée. Beaucoup choisissent de faire une saison en université, d’autres lycéens optent pour la G League s’ils sont suffisamment talentueux, et certains n’hésitent plus à sortir des sentiers battus (en allant à l’étranger, ou en passant par le nouveau programme Overtime Elite).

ESPN Sources: As NBA and NBPA pursue a new CBA ahead of tonight’s opt-out deadline, a deal wouldn’t include a change in the minimum draft age rule ending the “One-and-Done” era. High school players will still need to wait a full year beyond graduation to enter future drafts. pic.twitter.com/VL0UEZpBmT

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 31, 2023