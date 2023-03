Pour la première fois en 17 ans, Sacramento va jouer les Playoffs cette saison. Les Kings représentent en effet l’une des belles histoires de la campagne 2022-23, avec une troisième place à l’Ouest aussi kiffante que surprenante. Mais leur manque d’expérience sur la grande scène fait aussi d’eux un adversaire idéal au premier tour aux yeux de certaines équipes (Warriors, Lakers…). Et ça, le coach Mike Brown veut l’utiliser pour motiver ses troupes.

“Les Kings sont la cible. Ils sont assurés de terminer troisièmes du classement, et toutes ces équipes pouvant potentiellement les rencontrer sentent des faiblesses chez eux.”

Voilà ce qu’a déclaré le journaliste Brian Windhorst il y a quelques jours sur le plateau de l’émission Get Up sur ESPN. La séquence dure exactement 34 secondes, et se retrouve aujourd’hui sur le… téléphone de Mike Brown, le coach de Sacramento.

Brian Windhorst this morning on ESPN talking about the Sacramento Kings: “The Kings are the mark. The Kings are stuck in the No. 3 seed, that’s where they’re going to finish. The Kings are the mark. All of these teams (going for No. 6) smell weakness, not only because they… pic.twitter.com/KUBbuUXkBM

Si le fait d’utiliser des doutes extérieurs comme source de motivation n’a rien d’original, sur la forme ça l’est bien plus. Car non seulement Mike Brown a enregistré le clip sur son tél, mais il l’a également montré à tous ses joueurs.

“On a conscience de la narrative. Et il n’y a pas de problème avec ça, car on la mérite. On n’a encore rien accompli pour l’instant. Si on est aussi bons qu’on le pense, on changera cette narrative.”

La narrative qui entoure les Kings, c’est donc celle d’une équipe qui a réalisé une très belle saison régulière mais qui ne possède aucune expérience des Playoffs, tout en étant l’une des pires équipes de la NBA en défense. Sacramento, meilleure attaque de la NBA, possède en effet seulement la 24e efficacité défensive de la Ligue, c’est-à-dire la moins bonne parmi les 20 équipes actuellement qualifiées pour les Playoffs ou le play-in tournament.

On sait qu’en postseason, le jeu a tendance à se ralentir et à se durcir, ce qui n’avantage pas vraiment les équipes construisant leur succès sur leur attaque, surtout si elles défendent mal. Et l’expérience joue forcément un rôle important dans les grands matchs à élimination. Mais comme l’indique Mike Brown, les Kings auront la possibilité à partir de mi-avril de prouver qu’ils sont for real comme on dit outre-Atlantaique. Prouver que leur campagne en régulière ne représente pas juste une belle histoire, mais un avant-goût des choses à venir.

Source texte : #thisleague UNCUT podcast

Does Mike Brown really have a video clip in his phone about West teams hoping to play his Kings in the playoffs?

And did he really show it to his team?

Yes and yes.

Full episode of the podcast convo here in which he tells @ChrisBHaynes and me the story: https://t.co/yyw6fjqO2f https://t.co/kQJIdPuExE

— Marc Stein (@TheSteinLine) March 31, 2023