Les Kings ne sont plus en Playoffs depuis seize ans, mais ça ne les empêche pas de prendre une bastos printanière de temps en temps. C’est Stephen Curry qui s’est illustré cette fois en s’amusant du match dégueulasse des Warriors en l’absence de Steve Kerr. C’est en effet le nouveau coach de Sac-Town, Mike Brown, qui s’est chargé du coaching.

Oh ce ca-ra-mel sur Jules Plisson la tronche des Kings. Les gars ne sont plus en Playoffs depuis beaucoup trop longtemps et prennent quand même cher. Vu que Steve Kerr était absent hier soir à cause du protocole COVID, c’est Mike Brown qui s’est mis dans le costume de coach avec les Warriors. Récemment nommé tacticien en chef de Sacramento, Mike a fêté ça en emmenant Golden State vers la victoire, au terme d’une partie de basket vraiment crade. Des pourcentages complètement crados avec 40% au tir et seulement 24,7% à 3-points, ça ressemblerait presque à la D2 de Saint-Rémy tout ça. Il n’en fallait pas plus à Stephen Curry qui s’en est logiquement amusé lors de l’interview d’après-match. Les pincettes ont été mises de côté.

« On a été historiquement mauvais au shoot ce soir… Mike Brown a été nommé head coach deux fois en une journée, et j’ai eu l’impression qu’on a été échangés aux Kings ce soir » – Stephen Curry

Baby Face s’est justifié ensuite en conférence de presse, affirmant qu’il s’agissait surtout d’une boutade envers la récente nomination de Mike Brown, mais on se doute qu’il y a quand même un petit fond de foutage de gueule. D’ailleurs, M.B. est plein de courage quand même. Il ne va faire qu’une petite centaine de kilomètres, la distance qui sépare San Francisco de Sacramento, mais niveau basket c’est un peu comme partir au bout du monde. On espère bien que le garçon a profité au maximum de ce qui sera l’une de ses dernières soirées au sein d’une équipe de basket qui… joue au basket en fait. Désolé les Kings, mais on est obligé de vous envoyer une rafale aussi. Enfin, on ne souhaite que la réussite de Mike Brown, ça nous ferait mine de rien bien plaisir de voir les Kings revenir pratiquer le panier balle au printemps. Pour cela, pas d’autre choix de s’attacher les services d’un coach correct. À ce niveau là, on a enfin l’impression qu’une bonne décision a été prise, alors il ne reste plus maintenant qu’a plancher pour revenir en force et la tête dans le business. Ah, et il faudra sans doute aller faire un peu de ménage dans le front office, mais ça on en a déjà parlé ici.

« I felt like we got traded to the Kings overnight » – Steph 😂 pic.twitter.com/1AAL13is07 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 10, 2022

C’est aussi pour ça qu’on kiffe la NBA, ce genre de petite décla’ bien pimentée qui filera sans doute la hargne aux Kings lorsqu’ils viendront au Chase Center la saison prochaine. Bon, rien ne dit qu’il y gagneront, mais ils auront au moins une bonne raison de le faire, et ça c’est déjà pas mal quand on parle des Kings.

Source : TNT via Twitter @BleacherReport