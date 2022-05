Privés de Ja Morant, les Grizzlies espéraient imiter les Celtics, qui venaient juste d’égaliser à 2-2 face aux Bucks. Malheureusement pour les protégés de Taylor Jenkins, les Warriors ne voulaient pas de ce happy end.

Pour les stats maison de ce match, merci de suivre le lien magique.

Il y a parfois des matchs que l’on peut nommer des mois, voire des années après. Tu te souviens le Game 1 de la série entre Boston et Brooklyn en 2022 ? Ouais Kyrie est en feu, il fait des doigts au public et ça finit par un buzzer beater de folie de Tatum. Classe. Et puis, il y a des matchs que tu souhaites oublier cinq minutes plus tard. Ce Golden State-Memphis appartient définitivement à la seconde catégorie. Mais qu’est-ce que c’est que ce match horrible ? Comme l’envie d’aller voir les Men in Black pour commander une séance de « neurolaser ». Comment vous résumer ça ? Une bouillie de basket, un concours de briques, des pertes de balle qui te font te demander si tu assistes à de la NBA ou à un match de la réserve de départemental. Bref, pas un souvenir impérissable. Encore une fois, les Warriors s’en sortent d’un chouilla et on a presque de la peine pour Memphis. En tête durant tout le match, les Grizzlies ont fait avec leurs armes du moment et ils tenaient leur victoire. Il aura fallu un Stephen Curry enfin réveillé dans le money time (18 de ses 32 points sur le dernier acte) mais aussi un ensemble de mauvaises décisions côté Oursons pour décider du sort de cette rencontre. Mention spéciale à Dillon Brooks, qui a réussi l’exploit de se faire détester par les fans des deux côtés. Ceux des Warriors pour la blessure de Payton et ceux des Grizzlies pour sa prestation horrible de cette nuit (12 points, 8 passes, 5 rebonds, 5/19 au tir) et même globalement sa série entière. Son shoot à 50 secondes du terme de la rencontre (alors que Memphis mène encore d’un point) est à montrer dans toutes les écoles de basket, sur le programme « ne pas reproduire ».

On est sur un résultat bien rageant pour Memphis. En l’absence de sa star, le reste du groupe des Grizzlies a fait le boulot mais la gestion de la fin de match n’est pas bonne et c’est là où tu vois le gap d’expérience entre les deux équipes. Ça s’affole, ça fait des mauvais choix, la sélection de tirs est moche. Il manquait quelqu’un pour prendre le lead et on sait tous de qui il s’agit. Même s’ils étaient à côté de la plaque jusque-là, les leaders des Dubs ont step-up au bon moment pour faire le boulot. La victoire n’est pas belle, on l’oubliera très vite, mais c’est surtout le résultat qui compte. Les Warriors sont donc la seule équipe de ce second tour à mener 3-1. Ils pourront valider le billet pour la Finale de Conférence dès ce mercredi soir dans le Tennessee. Vu ce qu’ont montré les deux équipes cette nuit, et en sachant l’ambiance folle que prépare le FedEx Forum, pas impossible qu’on revoit tout ce beau monde du côté de la Baie.

Les Warriors n’ont pas brillé mais ils ont gagné et c’est l’essentiel en Playoffs. Une victoire moche reste une victoire. Plus qu’une et ils pourront faire coucou au dernier carré.