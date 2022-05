Comme à chaque fin de nuit, on se retrouve autour de la cafetière pour faire le point sur les résultats des Playoffs et les dernières actus du moment. Prêts ? Allez, café !

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Dans le « Allez, café » de ce mardi matin ? Un gros récap de la 22ème nuit de Playoffs avec deux grands matchs, Al Horford qui illumine le ciel de Milwaukee pour ramener Boston à 2-2 et les Warriors qui remportent une bouillie de basket. On parle aussi des récompenses de saison régulière et il est l’heure de féliciter Nikola Jokic pour son trophée de MVP ainsi que Monty Williams, lauréat du Coach Of the Year. Petit café, petit résumé des dernières actualités, en vous souhaitant une bonne journée et rendez-vous ce soir pour la suite des Playoffs !

Vous avez manqué le dernier allez, café ? Vous voulez savoir ce qu’il s’est passé cette nuit ? Pas de problème, on est là pour vous aider à combler le retard.