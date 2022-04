Allez, café : récap de la 9ème nuit de Playoffs !

Comment fait-on pour débuter parfaitement une journée ? On boit un grand café et on écoute… Allez café. Simple, basique.

Encore une nuit bien fofolle en NBA avec deux costauds à l’Est et deux séries sexy de l’autre côté des Stazounis. Les Games 4 au programme ont mis à l’honneur les Pels, les Nuggets, les Bucks et le Heat, Jose Alvarado a vécu un lifegoal, Grayson Allen n’aime pas les habitants de Chicago, etc etc, bref une tonne de choses à raconter ce matin encore et pour lancer votre semaine de la meilleure des manières. Allez quoi ? Allez, café.

# Les résultats de la nuit

Bulls – Bucks : 95-119, les notes du match juste ici

Nuggets – Warriors : 126-121

Hawks – Heat : 86-110

Pelicans – Suns : 118-103

# Ce qu’il faut retenir

Pour la lecture c’est comme chez Casto y’a tout ce qu’il faut, et pour le reste il n’y a qu’à cliquer. Allez, café, allez, bonne journée !