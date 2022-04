Une saison NBA ce sont des matchs, des mecs qui les regardent et qui en parlent, mais aussi des mecs qui les regardent et qui les notent. Vengeance probable après une jeunesse passée à collectionner les zéros, et occasion rêvée en tout cas de lâcher de la punchline au kilo. Cette saison encore la Team Notes vous ravira donc de son imagination sans faille, en essayant tout de même de parler un tout petit peu de basket. Chiche ?

Duel fratricide entre Bucks et Bulls. Les deux « voisins » s’affrontent pour ce Game 4, et vous vous en doutez bien, Giannis & Co. ont fait régner leur loi face à des Taureaux sans défense, qui ont semblé subir tout au long du match. Encore davantage quand Alex Caruso a dû quitter ses coéquipiers dans l’hypothèse d’une commotion cérébrale. Résultat ? 119 à 95 pour Milwaukee, et une belle occasion d’envoyer un « gentleman sweep ». Mais avant d’envoyer un « gentleman sweep » ? Eh bah on envoie les notes.

# Chicago Bulls

Nikola Vucevic (4) : lors du trade avec le Magic, les Bulls espéraient récupérer Nikola Vucevic. Malheureusement pour eux, ils ont récupéré Darko Milicic. Mais bon, ça semble passer crème puisque personne ne s’en est encore rendu compte à Chicago.

Patrick Williams (6) : l’un des seuls à qui on ne peut rien reprocher chez les Taureaux, en tout cas sur ce match. Parce que s’il a bien mal commencé sa rencontre, il fait partie de ceux qui ont empêché les Bulls de boire la tasse. Surtout que vu son prénom, on se dit que la tasse était peut-être remplie de Guinness.

DeMar DeRozan (6) : il avait promis qu’il ne shooterait plus à 6/25 au tir. Il a shooté à 8/20 dont 0/5 à 3 points, techniquement il a tenu parole.

Zach LaVine (7) : il n’a pas envie de rentrer à la maison, comme il l’a dit en interview, mais lui et ses sbires s’en rapprochent. Malheureusement, il ne devrait pas y ramener la coupe. Zach LaVegedream.

Alex Caruso (5,5) : toujours aussi impactant et combattif lors de ses minutes, il a dû laisser ses coéquipiers après avoir pris un taquet dans le ciboulot. Son hustle a beaucoup manqué aux Bulls.

Alex Caruso (facial injury) is out for the remainder of the game, the Bulls announced. pic.twitter.com/VVacTCHEkA — ESPN (@espn) April 24, 2022

Ayo Dosunmu (5,5) : un bel apport, qui a rappelé les Bulls de la fin des années 2000, qui pouvaient enquiquiner tout le monde. Ayo Technology, le single du moment, est très en vogue sur M6 Music.

Derrick Jones Jr. (4,5) : le plus surprenant n’est pas de l’avoir vu capable de scorer à 3-points, le plus surprenant est de l’avoir vu faire tout ça sans avoir besoin de l’aide de Dwyane Wade.

Coby White (3,5) : capable de prendre des coups de chaud tout comme de débrancher totalement son cerveau, Coby White a ce soir privilégié la deuxième solution. À chacune de ses décisions en attaque, un grand philosophe décidait de se mettre au curling

JaVonte Green (5) : son impact ne se traduit pas dans les statistiques, mais alors qu’est-ce qu’il fait du bien à la rotation des Bulls. Il est sous-utilisé. Si on mélange ça ensemble, ça nous donne les nombres complexes. Tu sais, ceux qui ont décrété que i² = -1 alors qu’un carré est toujours censé être positif.

Tristan Thompson (4) : rentré juste pour prendre un passage en force, puis aussitôt reparti. Il fuit autant le parquet que ses responsabilités paternelles.

# Milwaukee Bucks

Brook Lopez (4) : un match tranquille et discret de la part du Lopez du 63, qui était donc probablement en arrière-plan sur la vidéo diffusée en 2015.

Giannis Antetokounmpo (7,5) : à un moment, qu’est-ce que tu veux dire sur lui ? Il décide de dominer ? Il domine. Il veut finir au dunk ? Bah il finit au dunk. Profitons de pouvoir se délecter de son niveau de jeu, tout simplement.

Bobby Portis (6) : à première vue, il semblait venir pour réaliser un TP de chimie, mais au final, il semble s’être déplacé pour participer à des combats de rue clandestins. On rappelle tout de même qu’à la base, il devait prendre part à un match de basket-ball.

Zach LaVine and Bobby Portis were called for double techs after this play: pic.twitter.com/pf8zmKO1Ql — ESPN (@espn) April 24, 2022

Wesley Matthews (5) : sa seule mission est de rester planqué dans le coin et de dégainer au dernier moment, quand personne ne le voit. Il a probablement appris ça en regardant ses gosses jouer sur Fortnite.

Jrue Holiday (7) : toujours aussi hargneux défensivement, toujours aussi précieux offensivement, Jrue Holiday va donc bel et bien envoyer les Bulls… en vacances. Et nous, on part jouer notre spectacle en tournée dans toute la France à partir du mois d’Août.

Grayson Allen (8) : une précision chirurgicale sur chacun de ses tirs, on avait l’impression d’assister au prime de Bradley Beal. Au cours de ce match, Grayson Allen a sorti le scalpel, on peut donc dire que ça nous donne Grayson Anatomy.

Pat Connaughton (5) : un role player toujours aussi précieux pour les Bucks. Comme chaque soir, il joue sa partition, et oui, les blancs savent sauter (poke son concours de dunks en 2020).

Jevon Carter (4,5) : que dire à part qu’il ressemble à C-Note dans Prison Break et qu’il portait cette nuit deux chaussures de couleurs différentes ? La réponse est dans la question.

Les Bucks, sans forcer, disposent de Chicago et vont vouloir conclure, devant leur public. Ça commence à sentir sérieusement le sapin dans l’Illinois.