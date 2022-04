Ces derniers jours, l’optimisme était de rigueur du côté de Brooklyn concernant un potentiel retour de Ben Simmons durant ces Playoffs. Mais alors que les Nets sont au bord du gouffre, une nouvelle vient refroidir les faibles espoirs qui restent du côté de Brooklyn…

Il devait revenir pour le Game 4, mais finalement il matera la rencontre depuis le banc avec ses lunettes oranges comme lors de l’ensemble des rencontres précédentes. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Ben Simmons ne jouera pas la quatrième manche de la série entre Brooklyn et Boston demain au Barclays Center. La news est tombée ce dimanche soir pendant le match entre Denver et Golden State, de quoi enfoncer un peu plus les fans des Nets qui espéraient que le retour du Boomer donne un petit coup de boost à une équipe de Brooklyn au fond du trou. La raison de ce retournement de situation ? Visiblement Bennie se serait réveillé avec une douleur au dos ce matin alors qu’il s’était entrainé hier. Lien direct de cause à effet ou simple problème de matelas pour Simmons ? Mystère mystère mais les Nets et le joueur ont préféré faire une croix sur la rencontre de lundi. Forcément, on peut se demander si le scénario actuel de la série entre Boston et Brooklyn a eu un impact sur cette décision parce que bon, on va pas se mentir hein, ça sent quand même très fort le voyage à Cancun après la troisième défaite en autant de matchs hier. Officiellement, Simmons n’a pas été déclaré forfait pour les potentielles rencontres qui pourraient suivre le Game 4 de demain soir. Mais on imagine mal aujourd’hui l’Australien jouer la moindre minute sous ses nouvelles couleurs cette année, année qui devrait donc se transformer en saison blanche pour l’ancien joueur des Sixers.

On l’imagine mal car y’a de fortes chances que la campagne des Nets soit terminée dès lundi soir. Brooklyn est surclassé par Boston, Kevin Durant est à la rue, Kyrie Irving n’est pas beaucoup plus impactant, et Steve Nash ne fait rien d’autre que de taper dans les mains. Difficile dans ces conditions de croire en la capacité des New-Yorkais d’aller chercher le moindre succès face à des Celtics en mission, surtout au vu de l’atmosphère un peu défaitiste qui semble aujourd’hui régner à BK. Il faudra donc très probablement attendre le début de la saison 2022-23 pour voir Simmons faire ses grands débuts avec sa nouvelle équipe de Brooklyn. En soi c’est une nouvelle décevante car autant il ne fallait pas considérer Ben comme un sauveur vu la longueur de son absence, autant ça aurait été intrigant d’avoir un premier aperçu de son trio avec KD et Kyrie dans une situation de Playoffs. Vu la tournure des événements, c’est sans doute une décision plus sage de le laisser sur la touche mais qui sait la gueule qu’aura la franchise de Brooklyn la saison prochaine après le fiasco de cette année. On rappelle juste que Kyrie Irving est potentiellement en fin de contrat (il a une player option) et même si on n’imagine pas une fin de son tandem avec KD, l’été pourrait tout de même être animé du côté de New York.

Pas de Ben Simmons au Game 4 face aux Celtics demain, et probablement pas de Ben Simmons tout court cette saison. Allez, on se donne rendez-vous l’année prochaine parce que de toute façon, y’a plus grand-chose à espérer de cette maudite campagne 2021-22.

Source texte : ESPN