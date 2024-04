Playoffs NBA 2024 : par ici le programme ! // Allez, café (replay)

La saison régulière 2023/24 est enfin dans les bacs et c’est donc le moment de faire un petit topo sur les infos de cette dernière soirée de championnat. Sortez les tasses, allez café !

Dans le Allez, café de ce dimanche soir ? On a fait un petit point final sur cette saison régulière 2023/24 en NBA, avant de passer aux Playoffs. Cavs versus Magic, qui l’emportera ? Pacers contre Bucks, un remake qui sent bon la tension. Que dire du Playin Tournament à l’Ouest avec Pelicans, Lakers, Kings et Warriors à la lutte pour deux billets ou encore le Thunder qui finit 1er de conférence ?! Sortez vos tasses, on sert le café.