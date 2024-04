NBA Top 10 : Ousmane Dieng et Sidy Cissoko à l’honneur

Dernier NBA Top 10 de la saison régulière 2023-24 avant de passer au Play-In puis aux Playoffs. On vous balance les highlights et nous on commente avec notre plume habituelle. C’est parti !

Brandon Ingram qui joue un vilain tour aux Lakers, le truc de briller devant son ex toussa toussa.

Cocorico, Ousmane Dieng sort le gros contre pour se payer une place dans le top 10. Main sur le cœur évidemment.

Cocorico X2 avec Sidy Cissoko qui envoie le chasedown block, au grand plaisir du Frost Center.

Caleb Martin avait des envies de violence, Kelly Olynyk n’avait pas envie de finir sur la photo.

Payton Pritchard sur la dernière journée de régulière, c’est Kyrie Irving 2016.

Cole Anthony, la défense et la finition spectaculaire. C’est papa qui doit être fier.

Tyler Herro sort la feinte de grand-père face aux Raptors avant que Caleb Martin n’arrive avec encore un peu de violence au menu.

Les Celtics font le show, encore avec ce bon Payton Pritchard à la baguette.

Taze Moore s’offre quelques projecteurs avec un immense poster sur JaVale McGee.

Et on conclue ce NBA Top 10 avec Myles Turner qui part lui aussi atomiser un malheureux sous le cercle tout en puissance.