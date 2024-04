Source image : montage TrashTalk via Youtube

Il y a trois jours, Payton Pritchard avait été propulsé titulaire dans une équipe de Boston largement remaniée. En 30 petites minutes, il en avait profité pour taper 31 points et un record en carrière. En amont de l’affiche morose face au Wizards ce dimanche, tout le monde n’attendait qu’un nouveau coup d’éclat. Il a évidemment été étincelant.

Quand Payton Pritchard va s’asseoir après 12 minutes de jeu, on est presque déçu de ne le voir qu’à 6 points à 2/7 au tir. Mais pour le meneur des C’s, mois d’avril rime avec mélophile. Le terme mélophile désigne quelqu’un qui aime la musique, et dans son cas, c’est plus précisément le doux son du ballon qui pénètre dans le filet sans toucher l’arceau. Il en raffole.

7 minutes 43 à jouer dans le second quart, le roi de la soirée lance le show. Des 3-points ciselés, du handle dans tous les sens et une vista folle en marquant 14 points consécutifs pour les Celtics. Il s’offre même une dernière bombinette à trois secondes de la pause, le feu n’est alors pas un élément assez chaud pour le décrire.

PP always on time ⌚🎯 pic.twitter.com/rbZN0HrOJ9

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) April 14, 2024

Moment statistique absurde : seuls 7 joueurs des Boston Celtics ont posé 20 points et 6 passés décisives en première mi-temps dans toute l’histoire de la franchise. Payton l’a fait ce dimanche, mais aussi… vendredi. Seul vert à l’avoir réalisé plusieurs fois, c’est zinzin.

Évidemment, Payton Pritchard ne faiblit pas dans le second acte. Sans forcer, il monte à 12 caviars sur la soirée avec des kdos pour, entre autres, Neemias Queta ou Jaden Springer. Malgré son mètre 23, PP est même à fond pour récupérer les saucisses envoyées par les Wizards. 9 rebonds, Vrai homme à tout faire.

Dans le dernier quart, il est en chasse quelques uns pour valider le triple-double, et tout le TD Garden exprime sa frustration quand Washington se souvient subitement comment rentrer des tirs. Payton se console en continuant ses ficelles et explose son record en carrière établi il y a trois jours. 38 points à 15/21 au tir, 4/6 du parking, c’est plus propre que la porcelaine de nos grands-mères.

PP got ’em doing the Cha Cha 💃 pic.twitter.com/V9EExh4NUj

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) April 14, 2024

Dernier match de saison régulière 2023 : 30 points, 14 rebonds et 11 passes. Dernier match de régulière 2024 : 38 points, 9 rebonds et 12 passes. Si chaque rencontre s’appelait “dernier match de régulière”, on aurait un autre candidat MVP à Boston.

Le spot TTFL était presque donné, le Massachusetts fait la fête, et Payton Pritchard va bien dormir ce soir. Devant cette info, nous aussi on va bien dormir. Rendez-vous en Playoffs pour l’homme qui avait quand même marqué 92 points en pro-AM. Quelle drôle de tête, et quelle drôle de carrière.