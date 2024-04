Nouveau record en carrière pour Payton Pritchard la nuit dernière, avec 31 points pour atomiser les Hornets. Même quand les titulaires habituels sont au frigo, les remplaçants assurent comme des chefs à Boston. Et pour ce Payton, ça commence à ne plus être une surprise.

Les Celtics, qui n’avaient plus rien à jouer, recevaient les Hornets. Dans un cinq majeur ultra remanié, les joueurs de G League partageaient l’affiche avec quelques visages familiers du banc de Boston. Résultat ? Massacre dans le Massachusetts, les Frelons ne tiennent pas le coup et s’en prennent 33.

Surtout, ce diable de Payton Pritchard s’est régalé. Certes, face à une Pro B en crise d’asthme, mais il s’est régalé quand même. Le meneur, solide toute la saison en sortie de banc, affiche 9 points et 3 petites passes avec un bon shoot extérieur (38%) sur la saison.

Mais quand il est propulsé dans le cinq majeur, ce n’est plus le même son de cloche. Quatre fois titulaires cette saison, quatre grosses perfs :

11 points, 8 rebonds et 8 passes, proche du triple-double en moins de 30 minutes

23 points et 7 passes à 8/14 au tir dont 5/9 du parking depuis le Auchan de Fenway Kenmore

20 points et 9 passes à 4/9 depuis ce même centre commercial

31 points, 3 rebonds et 11 passes à 14/22 au tir hier soir

Bref, quand on lui donne des opportunités, il répond souvent avec la manière. Hier, il comptait déjà 23 points et 9 passes en première mi-temps, et n’a pas joué du dernier quart. On en est à ce niveau de luxe.

23 first-half points for Payton Pritchard 🤯

He's also got 9 dimes.

Hooping.

Hornets-Celtics | Live on the NBA App

📲 https://t.co/8EU9BLbrVz pic.twitter.com/jH6RQvYmWd

— NBA (@NBA) April 13, 2024

Malgré son mètre 14 les bras en l’air, c’est également par son énergie qu’il se fait remarquer ici et là. L’an dernier, il avait déjà envoyé un triple-double à 30 points à la mi-avril. Sauf qu’hier, il a réalisé son record en carrière en 30 minutes. Solide.

“Le match est facile quand on le rend facile.” – Pritchard, via Boston Celtics

Il se permet même des phrases qui ont la classe, franchement bravo on ne peut plus rien faire. Quel style ce Payton. Ce ne sont que des stats anecdotiques, mais il est le joueur avec le plus de victoires cette saison (62), le meilleur rating offensif et le meilleur net rating.

Payton Pritchard on April 12, 2024 pic.twitter.com/E7V9SFFAn4

— Jackson Frank (@jackfrank_jjf) April 13, 2024

Peut-être l’une des révélations de la saison chez les Verts, Payton Pritchard peut potentiellement jouer un rôle déterminant dans le run des Celtics en Playoffs. Il avait peu goûté aux parquets l’an dernier à partir de la mi-avril, mais Mazzulla l’apprécie de plus en plus.